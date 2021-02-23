Що таке авторський тур: ціна та переваги такого відпочинку
Серед туристів в Україні стають популярні авторські тури. Що це таке, які переваги та недоліки – читайте у матеріалі.
Джерело:О, Море
Що таке авторський тур
Напевно, цікавими будуть такі тури для вже досвідчених мандрівників, яким надоїло подорожувати автобусними турами. І вони хочуть щось нового та цікавого.
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Проте для самостійних подорожей країною не вистачає досвіду, часу на організацію чи сміливості.
Тематика може бути різною та формується план подорожі під вподобання групи. На таких турах вони зовсім не великі – до 12-ти людей.
Переваги авторських турів
Маленькі групи – від 3 до 12 людей. Завдяки цьому гід може приділити максимум часу кожному
Свобода вибору – не буде банальних екскурсій – ви завжди будете у центрі подій.
Заощадження грошей у порівнянні із самостійною мандрівкою. Цей пункт не завжди працює, однак в окремих випадках організатори мають налагоджені партнерські відносини на вигідних умовах.
Недоліки авторських турів
Ціни – вартість авторських турів є дуже динамічною і залежить від багатьох факторів: напрямок, вид відпочинку, кількість днів тощо. Зрозуміло, що мандрівка українськими Карпатами обійдеться дешевше, ніж французькими Альпами. Інколи вартість авторських турів складає понад 100 000 гривень.
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Активний відпочинок – цей пункт також можна зарахувати і до переваг, але ж не всім до вподоби кількаденне сходження на Кіліманджаро чи виснажливі експедиції Африкою. Тому любителям пляжного чи пасивного відпочинку така активність може не принести задоволення. Попри це, є й менш виснажливі тури, які поєднують у собі як пасивний, так і активний відпочинок.
Авторські тури – це, зазвичай, активний відпочинок \ Photo by Simon English on Unsplash
Ціна авторського туру
Те, що такий відпочинок лише для багачів – це стереотип. Ціна залежить від напрямку, кількості днів та виду активностей.
Що ж входить у вартість туру:
- перельоти по всьому маршруту
- проживання в готелях по всьому маршруту
- поліс медичного страхування
- екскурсії
- вечірки
- харчування у кафе чи ресторанах (інколи)
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За що треба заплатити додатково:
- поліс страхування від нещасних випадків
- харчування у дорозі
- трансфери з аеропорту до готелю і навпаки
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