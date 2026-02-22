Жизнь для путешественников в Рамадан немного меняется, говорится в инстаграм-сообщении туристического агентства Елены Колесник.

Читайте также Вы будете в шоке: эти факты о Дубае точно удивят туристов

Как себя вести туристам в Рамадан?

Прежде всего рекомендуется в этот период носить более закрытую одежду. Плечи и колени должны быть прикрыты, а купальники и плавки допустимы только на территории отелей и пляжей.

В Рамадан большинство ресторанов и кафе закрыты в дневное время, но открываются сразу после захода солнца. Из-за позднего открытия они работают до ночи (иногда до 2 или даже до 4 утра).

Музеи в это время обычно открыты, но могут закрываться на 1 – 2 часа раньше, чем обычно. Города оживают только после захода солнца. В это время происходит Ифтар – первый прием пищи после того, как зашло солнце. Рестораны и отели предлагают роскошные блюда с традиционными блюдами (финики, сладости, мясо гриль).

Во время Ифтара (обычно между 17:00 и 18:30) на дорогах могут возникать серьезные пробки, потому что все спешат домой на ужин, поэтому передвижение стоит планировать заранее, чтобы не застрять на длительное время в дороге.

Сухур – это предрассветная трапеза, которую верующие употребляют перед утренней молитвой. С полуночи и до 4 утра работают ночные рынки и кафе, а в городах царит праздничная атмосфера.

Рамадан – это священный месяц поста и молитв для мусульман по всему миру. Он является обязательным для мусульман во многих странах Азии, Африки, Европы, в частности в Саудовской Аравии, Турции, Египте, ОАЭ, Марокко, Азербайджане и других странах.

В светлое время суток верующим категорически запрещено употреблять любую пищу, пить воду и курить, пишет BBC. По давней традиции Ифтар начинают с глотка воды и нескольких фиников, и только после этого переходят к полноценному ужину в кругу семьи и друзей. Также каждый вечер мусульмане собираются в мечетях для совместного выполнения Таравих – специальной длинной молитвы, которую читают исключительно во время этого праздника.

Что еще стоит прочитать?