Життя для мандрівників у Рамадан трохи змінюється, йдеться в інстаграм-дописі туристичної агенції Олени Колесник.

Читайте також Ви будете в шоку: ці факти про Дубай точно здивують туристів

Як себе поводити туристам в Рамадан?

Перш за все рекомендовано в цей період носити більш закритий одяг. Плечі та коліна повинні бути прикриті, а купальники та плавки допустимі лише на території готелів та пляжів.

У Рамадан більшість ресторанів та кафе закриті у денну пору, але відкриваються одразу після заходу сонця. Через пізнє відкриття вони працюють до ночі (іноді до 2 чи навіть до 4 ранку).

Музеї в цю пору зазвичай відкриті, але можуть закриватися на 1 – 2 години раніше, ніж звичайно. Міста оживають лише після заходу сонця. У цей час відбувається Іфтар – перший прийом їжі після того, як зайшло сонце. Ресторани та готелі пропонують розкішні страви із традиційними стравами (фініки, солодощі, м’ясо гриль).

Під час Іфтара (зазвичай між 17:00 та 18:30) на дорогах можуть виникати серйозні затори, бо всі поспішають додому на вечерю, тому пересування варто планувати наперед, щоб не застрягнути на тривалий час в дорозі.

Сухур – це передсвітанкова трапеза, яку віряни вживають перед ранковою молитвою. З півночі й до 4 ранку працюють нічні ринки та кафе, а в містах панує святкова атмосфера.

Рамадан – це священний місяць посту та молитов для мусульман по всьому світу. Він є обов’язковим для мусульман в багатьох країнах Азії, Африки, Європи, зокрема в Саудівській Аравії, Туреччині, Єгипті, ОАЕ, Марокко, Азербайжані та інших країнах.

У світлий час доби вірянам категорично заборонено вживати будь-яку їжу, пити воду та курити, пише BBC. За давньою традицією Іфтар починають з ковтка води та кількох фініків, і лише після цього переходять до повноцінної вечері у колі сім'ї та друзів. Також щовечора мусульмани збираються у мечетях для спільного виконання Таравіх – спеціальної довгої молитви, яку читають виключно під час цього свята.

Що ще варто прочитати?