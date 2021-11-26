Wizz Air, Windrose, SkyUp и Bees Airline: еще несколько "воздушных" распродаж
Источник:lowcost.ua
"Черная пятница" – это период, когда скидки распространяются не только на вещи. Авиакомпании тоже проводят распродажи билетов.
Так что не медлите – ознакомьтесь с условиями и бронируйте дешевые билеты!
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Wizz Air
Венгерский лоукостер Wizz Air продлил "розовую пятницу".
Сегодня большинство рейсов можно забронировать со скидкой в 40%. Но это не все! Все приобретающие билеты могут получить ваучер на 1 000 евро.
Забронировав билет в течение дня, вы автоматически становитесь участником розыгрыша ваучера – победителя выберут рандомно.Обратите внимание! Распродажа продлится до 26 ноября 2021 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 26 марта 2022 года.
Стоимость акционных билетов из городов Украины начинается с 283 гривен. Самые дешевые билеты подразумевают лишь маленькую ручную кладь размером 40x30x20 сантиметров.
Отметим, ранее Wizz Air открыла продажу билетов на новое направление из Львова – будет летать в испанский город Валенсия.
Windrose
Украинская авиакомпания Windrose тоже производит распродажу. В частности, 3000 билетов со скидкой 50%.
Чтобы получить скидку, введите промокод BLACKFRIDAY2021 на последнем шаге бронирования, после ввода паспортных данных и перед оплатой за билеты.Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 29 ноября и распространяется на рейсы до 31 марта 2022 года.
Отмечается, что промокоды распространяются только на количество билетов, указанное в правилах акции. Кроме того, промокод становится недействительным, если акционные билеты истекли.
SkyUp
SkyUp Arilines продает билеты со скидкой 50% при оплате банковской картой, или же 25% кэшбека при покупке с баланса.Обратите внимание! Распродажа билетов продлится до 26 ноября 2021 года включительно и распространяется на билеты, купленные на период поездки с 26 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года.
Чтобы активировать скидку, необходимо ввести промокод BLACK.
Акционные билеты можно приобрести по разным направлениям из Киева во Францию, Испанию, Грузию, Стамбул и т.д., а также из Одессы в Стамбул, Тель-Авив и Даммам.
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Bees Airline
Еще одной украинской авиакомпанией, устроившей распродажу, стала Bees Airline. Авиаперевозчик предлагает скидку 50% на все свои направления.
Для получения скидки нужно на предпоследнем шаге бронирования – перед оплатой, внести промокод BLACK_YELLOW_FRIDAY.Обратите внимание! Промокод распространяется на рейсы с 15 января по 29 октября 2022 года.
Отметим, ранее Госавиаслужба предоставила право на новое внутреннее направление – из Киева в Запорожье – украинской авиакомпании Bees Airline.
Также Bees заявила, что запустит новые рейсы из Львова – в Прагу и Барселону.