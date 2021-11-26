Черная пятница в Ryanair: как получить второй билет в подарок и куда можно улететь

Ирландский лоукостер Ryanair устроил новую распродажу в рамках Cyber Weekend. Авиаперевозчик предлагает второй билет в подарок.

Дешевые авиабилеты можно забронировать на сайте Ryanair или на поисковиках Kiwi, аvia.lowcost.ua или skysсanner.

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Черная пятница в Ryanair: второй билет в подарок

Так, пассажирам предлагают купить один билет и получить второй в подарок. Предложение действует, если бронирование осуществляется для двух и более пассажиров.

Самые дешевые билеты на двоих стоят от 21 евро в обе стороны – билет на одного в одну сторону стоит от 5,25 евро.

В стоимости только маленькая ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Акционные направления

Из Киева:

Катовице;

Быдгощ;

Варшава Модлин;

Гданьск;

Познань;

Вроцлав;

Братислава;

Краков;

Вильнюс;

София;

Венеция-Тревизо;

Милан-Бергамо;

Турин;

Дюссельдорф-Веце;

Карлсруэ / Баден-Баден:

Рига;

Франкфурт-Хан;

Берлин-Бранденбург;

Вена;

Болонья;

Неаполь;

Пафос;

Рим-Фьюмичино;

Афины.

Из Львова:

Будапешт;

Вроцлав;

Варшава Модлин;

Краков;

Дюссельдорф-Веце;

Познань;

Каунас;

Барри;

Турин;

Мемминген;

Неаполь;

Венеция-Тревизо;

Палермо;

Пиза;

Рига;

Лондон-Станстед;

Болонья;

Милан-Бергамо.

Распродажа продлитсяи распространяется на рейсы с 1 декабря по 18 февраля, за исключением периода с 16 декабря по 6 января.

Интересно ЕС планирует сократить срок действия COVID-сертификатов: что изменится для туристов

Из Харькова:

Краков;

Варшава Модлин;

Вильнюс;

Будапешт;

Познань.

Из Одессы:

Вроцлав;

Катовице;

Гданьск;

Будапешт;

Познань;

Краков;

Берлин-Бранденбург;

Дюссельдорф-Веце;

Милан-Бергамо;

Болонья;

Рим-Фьюмичино.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Перед тем как отправляться в путешествие, следует проверять условия въезда для украинцев в конкретную страну, ведь 9 ноября Украину исключили из зеленого списка стран ЕС.

Однако каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения. Так что, несмотря на исключение, въезд украинским туристам позволило немало государств. Куда можно отправиться и при каких условиях – читайте в материале!