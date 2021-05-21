Инцидент произошел 23 декабря на рейсе Delta Air Lines из Гонолулу в Сиэтл. FAA сообщила, что пассажир "неоднократно отказывался выполнять указания членов экипажа".

Читайте также Пассажирка избила стюардессу в самолете из-за мусора

По данным Федерального управления гражданской авиации США, путешественник пытался открыть дверь кабины пилотов, отказывался выполнять инструкции членов экипажа и напал на стюардессу, ударив ее по лицу и толкнув на пол.

Уточняется, что один из пассажиров помог бортпроводницам успокоить буйного мужчину и надеть на него пластиковые наручники. Однако тот освободился от одного и ударил члена экипажа по лицу во второй раз.

Сразу после посадки полиция поднялась на борт самолета и арестовала нарушителя.

Отметим, ранее в лондонском аэропорту Лутон пассажиры устроили настоящее побоище. В результате 17 человек были задержаны, четверо оказались в больнице – трое из них в тяжелом состоянии.

Также самолет суданской авиакомпании Tarco Airlines был вынужден совершить экстренную посадку из-за агрессивного кота, который напал на пилота.