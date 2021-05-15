Сначала между 28-летней Ченаз Кэмпбелл (Chenasia Campbell) и сотрудницей перевозчика завязалась словесная перепалка. Причиной стало то, что девушка не убрала мусор со стола пассажирки.

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Позже женщина прошла по бортпроводницей в хвостовую часть самолета, а когда ее коллега вмешалась в спор, буйная туристка ударила ее по лицу.

В результате одной из стюардесс пришлось обратиться к командиру воздушного судна с просьбой посадить самолет, однако рейс был продолжен. После этого Кэмпбелл снова ударила члена экипажа и попыталась снять платье из нее.

При этом американка кричала, что полицейские ничего не смогут ей сделать. Пострадавшая получила ушибы, царапины и незначительную травму шеи.

После приземления полиция арестовала Кэмпбелл, а затем направила дело в суд. Путешественницы грозит до 20 лет лишения свободы.