Девушка стала популярной в сети благодаря своим видео, в которых делиться с подписчиками интересными деталями своей работы.

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По словам бортпроводницы, в большинстве крупных аэропортов есть специальная система досмотра для членов экипажа – Known Crew Member. Этот вид контроля избавляет от необходимости проходить полный обзор.

Кроме того, бортпроводница рассказала, что облегченный вариант стал возможен потому, что при приеме на работу каждый член экипажа проходит серьезную проверку и сдает отпечатки пальцев.

Однако бывают моменты, когда и стюардессы проходят простой контроль вместе со всеми путешественниками.

Если вы видите, что член экипажа проходит через систему безопасности вместе со всеми, это означает, что он был выбран для этого случайным образом,

– отметила Камалани.

Однако, она добавила, что членам экипажа разрешается провозить с собой жидкости в бутылках объемом более ста миллилитров.