Отмечается, что до этого момента последняя вступила в ссору с пассажиркой. Это и и привело к конфликту.

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Между женщинами состоялся обмен словами, а потом они начали ссориться, кричать. Я не понимал этого языка, но было легко понять, что происходит, – заявил очевидец.

Он также добавил, что после этого один из парней вмешался в ссору между ними и оскорбил женщину. За пассажирку вступился ее спутник, бросив тому бутылку Кока-колы прямо в затылок. Тогда и началась драка.

Они били друг друга руками и ногами. Один из участников даже схватился было за мусорную корзину, чтобы использовать ее в качестве дополнительного орудия, но она оказалась слишком тяжелой.

В результате 17 человек были задержаны, 11 из которых отпустили под залог до заседания суда по делу. Четыре человека оказались в больнице – трое в тяжелом состоянии.



Отметим, ранее самолет суданской авиакомпании Tarco Airlines был вынужден совершить аварийную посадку из-за агрессивного кота, который оказался в кабине пилотов.