Зазначається, що до цього моменту остання вступила у сварку з пасажиркою. Це й спричинило конфлікт.

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Між жінками відбувся обмін словами, а потім вони почали сваритися, кричати. Я не розумів цієї мови, але було легко зрозуміти, що відбувається, – заявив очевидець.

Він також додав, що після цього один із хлопців втрутився у сварку між ними й образив жінку. За пасажирку вступився її супутник, кинувши тому пляшку Кока-коли прямісінько в потилицю. Тоді й розпочалася бійка.

Вони били один одного руками й ногами. Один з учасників навіть схопився було за сміттєвий кошик, щоб використовувати його, як додаткове знаряддя, але він виявився занадто важким.

В результаті 17 людей було затримано, 11 з яких відпустили під заставу до засідання суду у справі. Чотири людини опинилися в лікарні – троє у важкому стані.



Відзначимо, раніше літак суданської авіакомпанії Tarco Airlines був змушений здійснити аварійну посадку через агресивного кота, який опинився у кабіні пілотів.