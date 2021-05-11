Еще в начале весны, 1 марта, самолет суданской авиакомпании Tarco Airlines направлялся из столицы Судана в столицу Катара. Через полчаса после того, как авиалайнер взлетел – пилоты обнаружили в своей кабине кота.

Читайте также Стюардесса укачала ребенка на борту самолета и очаровала сеть: милое видео

Он был агрессивно настроен и сразу бросился в атаку на капитана.

Это угрожало безопасности полета, поскольку экипажу не удавалось усмирить животное. Именно поэтому командир решил вернуться в аэропорт вылета.

Как кот попал в кабину пилотов и почему его не нашли до взлета – непонятно, ведь экипаж должен был провести обзор по безопасности, – отметила Тая.

Она добавила, что животное могло пробраться в лайнер, когда тот находился в ангаре в ночь перед вылетом, во время уборки или технической проверки.

Отметим, ранее мы предлагали вам забавную подборку фото, на которых стюардессы развлекаются. Они делают это, когда их не видят пассажиры.