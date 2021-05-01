На размещенных кадрах бортпроводница держит на руках младенца и убаюкивает его во время полета.

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Известно, что мать ребенка ушла в туалет, и в этот момент он начал плакать. Стюардесса решила помочь женщине и успокоить малыша.

Пользователи одобрили поступок бортпроводницы и похвалили ее в комментариях под постом. "Профессионал с большим сердцем", "Глядя на ее покачивание, можно самому заснуть", "Есть еще хорошие люди на этой Планете", "Умничка" и "Молодец".

Британская авиакомпания Virgin Atlantic провела опрос среди британцев. Оно показало, что две трети из них ждут, когда смогут сесть в самолет и улететь в далекое путешествие. Поэтому записали соответствующие звуки. Послушать их можно по ссылке.