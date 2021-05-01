На розміщених кадрах бортпровідниця тримає на руках немовля і заколисує його під час польоту.

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Відомо, що мати дитини відійшла в туалет, і в цей момент він почав плакати. Стюардеса вирішила допомогти жінці та заспокоїти малюка.

Користувачі схвалили вчинок бортпровідниці та похвалили її в коментарях під постом: "Професіонал з великим серцем", "Дивлячись на її погойдування, можна самому заснути", "Є ще добрі люди на цій Планеті", "Розумничка" та "Молодець".

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic провела опитування серед британців. Воно показало, що дві третини з них чекають, коли зможуть сісти у літак і полетіти у далеку подорож. Тому записали відповідні звуки. Послухати їх можна за посиланням.