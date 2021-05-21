Інцидент трапився 23 грудня на рейсі Delta Air Lines з Гонолулу до Сіетла. FAA повідомила, що пасажир "неодноразово відмовлявся виконувати вказівки членів екіпажу".

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За даними Федерального управління цивільної авіації США, мандрівник намагався відкрити двері кабіни пілотів, відмовлявся виконувати інструкції членів екіпажу і напав на стюардесу, вдаривши її по обличчю і штовхнувши на підлогу.

Уточнюється, що один з пасажирів допоміг бортпровідницям заспокоїти буйного чоловіка і надіти на нього пластикові наручники. Однак той звільнився від одного і вдарив члена екіпажу по обличчю вдруге.

Відразу після посадки поліція піднялася на борт літака і заарештувала порушника.

Відзначимо, раніше у лондонському аеропорту Лутон пасажири влаштували справжнє побоїще. У результаті 17 людей було затримано, четверо опинилися в лікарні – троє з них у важкому стані.