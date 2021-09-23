Brussels Airlines снова будет летать из Киева в Брюссель: расписание рейсов и стоимость билетов

Национальный авиаперевозчик Бельгии Brussels Airlines, который является дочерним предприятием компании Lufthansa, возобновит рейсы в Киев. Прямые перелеты по направлению Киев – Брюссель начнут осуществлять с 16 декабря 2021 года.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании. Также стоит воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyscanner или kiwi.

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Расписание рейсов

Полеты будут осуществлять самолетами Airbus A320 из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт "Брюссель" дважды в неделю – по четвергам и субботам.

Киев – Брюссель : четверг – 14:50 (вылет), 17:00 (прилет); суббота – 15:05 (вылет), 17:15 (прилет);

: четверг – 14:50 (вылет), 17:00 (прилет); суббота – 15:05 (вылет), 17:15 (прилет); Брюссель – Киев: четверг – 10:15 (вылет), 14:05 (прилет); суббота – 10:00 (вылет), 13:50 (прилет).

Стоимость авиабилетов

Сейчас цена на рейс Киев – Брюссель – Киев стартует от 183 евро, а Брюссель – Киев – Брюссель – от 142 евро.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Economy Light входит только ручная кладь размером 55x40x23 сантиметров и весом 8 килограммов, а также личная вещь размером 40x 30x10 сантиметров.

Отмечается, если вы будете бронировать билеты с вылетом из Бельгии – процесс будет происходить в системе бронирования Brussels Airlines. В том случае, если бронирование будет осуществляться из Украины – в системе Austrian Airlines.

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