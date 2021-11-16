Более 40 направлений из Украины: airBaltic анонсировала "черную" распродажу – билеты от 25 евро
Латвийская авиакомпания airBaltic, получившая 5-звездочный рейтинг безопасности COVID-19 от Skytrax, анонсировала распродажу билетов к Черной пятнице. Стоимость с украинских городов от 25 евро в одну сторону и от 49 евро в обе.
Бронировать билеты нужно на странице распродажи airBaltic, или на поисковиках типа kiwi.com, avia.lowcost.ua или skyskanner.com.ua.
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airBaltic анонсировала распродажу к Черной пятнице
Авиаперевозчик предлагает более 40 направлений из Киева, Одессы и Львова.
Со всеми акционными направлениями можно ознакомиться по ссылке.
Стоимость билетов начинается от 25 евро в одну сторону и от 49 евро в обе.
Самый дешевый тариф предполагает перевозку двух единиц ручной клади: 55x40x20 сантиметров и 30x40x10 сантиметров общим весом до 8 килограммов.Обратите внимание! Распродажа продлится до 30 ноября 2021 года и распространяется на путешествия с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года.
Напомним, авиакомпания airBaltic выполняет прямые рейсы из Киева в Вильнюс и Ригу, а также из Одессы и Львова в Ригу, откуда предлагает удобные стыковки с интересными направлениями в Балтийские или Скандинавские страны.
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