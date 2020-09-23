COVID-19 имеет большое влияние на каждого. Теперь украинцы беспокоятся за свою жизнь больше чем когда-то, сейчас они выбирают тот отдых, который не нанесет вреда здоровью. И одним из таких является велотуризм. Это лучший способ оторваться от рутины и устроить себе активное, а главное безопасное путешествие.

Travel24 подготовил для вас безопасные веломаршруты, которыми стоит воспользоваться в эпоху карантина.

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Волынское Полесье

Длина: до 300 километров

Продолжительность: 2 – 3 дня

Ровно – г. Клевань (Тоннель любви) – с. Олыка – с. Базальтовое (Базальтовые столбы) – Ровно

Вам необходимо добраться до Ровно машиной, а уже оттуда начинать маршрут. Первым пунктом назначения является городок Клевань, где расположен знаменитый "Тоннель любви", замок и костел.



Тоннель любви / igotoworld.com

Далее посетите соседнее село Олыка, которое долгое время было резиденцией магнатов Радзивиллов. Здесь хорошо сохранился замок, а также прекрасный барочный костел начала XVII века.



Костел начала XVII века в Олыке / zik.ua

И конечной точкой маршрута – является село Базальтовое на север от Ровно, где расположен карьер с отличной водой, а также геологический заказник "Базальтовые столбы". После ночевки в этих местах возвращайтесь в Ровно.



Геологический заказник "Базальтовые столбы" / tsn.ua

Вилково

Длина: 87 километров

Продолжительность: 1 день

Измаил – Вилково

Этот город Одесской области получил статус "Украинской Венеции" благодаря многочисленным каналам вместо улиц и лодкам вместо привычных авто. Но на самом деле это место настолько самобытное и аутентичное, что уже начинает отвоевывать свое настоящее название в памяти людей. Это отличное место для велопрогулок вдоль Дуная и границы с Румынией.



Вилково в Одесской области / tsn.ua

Букский каньон

Длина: 65 километров

Продолжительность: 2 дня

Жашков – Букский каньон – Жашков

Вам нужно добраться машиной до Жашкова, а оттуда трогаться на велосипеде. Начало путешествия – в Жашкове, оттуда – к Букскому каньону и обратно. Дистанция – около 30 километров в один конец, чтобы поехать туда и переночевать на каньоне, а затем вернуться обратно.



Букский каньон / myukraine.org.ua

Трахтемировский полуостров

Длина: 65 километров

Продолжительность: 2 дня

1 день: Бучак – Иваньков – Григоровка – Рожена криница – Бучак

2 день: Бучак – Григоровка – Трахтемиров – Букрин – Бучак

Это уголок дикой природы недалеко от столицы в Черкасской области, который считается местом силы и казацкой славы. Трахтемиров изрезан балками и оврагами, дремучими лесами, а отсутствие людей превратило местные дороги в звериные тропы. Почти горные ландшафты и удаленность делают этот маршрут доступным для уверенных и опытных велосипедистов. По дороге вам стоит посетить Маковщину, Рожену криницу, озеро Бучак и дом Скифа. Для ночлега – отличным вариантом будет разложить палатку на берегу Бучака, а уже утром отправляться дальше.



Трахтемировский полуостров / kanos.com.ua

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К каждому из этих мест: Ровно, Вилково, Жашков и Бучак, надо добраться машиной, которая позволит транспортировать ваш велосипед. А еще не всегда дорога в хорошем состоянии, поэтому надо обратить внимание на автомобили, которые справятся с такими маршрутами. Вот несколько вариантов:

Если выбрали направление Вилково, то вас ждет долгая дорога, поэтому стоит выбрать комфортный автомобиль. SKODA KODIAQ идеальный вариант для дальней поездки. Она предлагает большое пространство и с легкостью может вместить 7 человек. А для вашего двухколесного имеет специальное заднее крепление.



Заднее крепление для велосипеда на SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

Или, если не нужно аж 7 мест, то в этом же направлении можете выбрать SKODA KAMIQ, которая домчит вас к Одессе гораздо быстрее. Поскольку эта модель оснащена передовыми технологиями, например Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. А для велосипеда здесь также есть заднее крепление.



Заднее крепление для велосипеда на SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:

Если отправляетесь в направлении Букского каньона или Волынского Полесья, то ваш выбор SKODA KAROQ. Дорога сюда имеет ужасные участки, которые обычное авто не преодолеет, а вот внедорожник, который выдержит все ямы – еще и как. Эта модель предлагает верхнее крепление для велосипеда.



Верхнее крепление для велосипеда на SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Хорошей велопрогулки!