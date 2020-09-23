COVID-19 має неабиякий вплив на кожного. Тепер українці непокояться за своє життя більше ніж колись, зараз вони обирають той відпочинок, який не завдасть шкоди здоров'ю. І одним з таких є велотуризм. Це найкращий спосіб відірватися від рутини та влаштувати собі активну, а головне безпечну мандрівку.

Travel24 підготував для вас безпечні веломаршрути Україною, якими варто скористатися в епоху карантину.

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Волинське Полісся

Довжина: до 300 кілометрів

Тривалість: 2 – 3 дні

Рівне – м. Клевань (Тунель кохання) – с. Олика – с. Базальтове (Базальтові стовпи) – Рівне

Вам необхідно дістатися Рівного машиною, а вже звідти розпочинати маршрут. Першим пунктом призначення є містечко Клевань, де розташований знаменитий "Тунель кохання", замок та костьол.



Тунель кохання / igotoworld.com

Далі заїдьте до сусіднього села Олика, яке тривалий час було резиденцією магнатів Радзивіллів. Тут добре зберігся замок, а також прекрасний бароковий костел початку XVII століття.



Костел початку XVII століття в Олиці / zik.ua

І кінцевою точкою маршруту – є село Базальтове на північ від Рівного, де розташований кар'єр з чудовою водою, а також геологічний заказник "Базальтові стовпи". Після ночівлі в цих місцях повертайтесь до Рівного.



Геологічний заказник "Базальтові стовпи" / tsn.ua

Вилкове

Довжина: 87 кілометрів

Тривалість: 1 день

Ізмаїл – Вилкове

Це місто Одеської області отримало статус "Української Венеції" завдяки численним каналам замість вулиць та човнам замість звичних авто. Але насправді це місце настільки самобутнє та автентичне, що вже починає відвойовувати свою справжню назву в пам'яті людей. Це чудове місце для велопрогулянок вздовж Дунаю та кордону з Румунією.



Вилкове в Одеській області / tsn.ua

Буцький каньйон

Довжина: 65 кілометрів

Тривалість: 2 дні

Жашків – Буцький каньйон – Жашків

Вам потрібно добратися машиною до Жашкова, а звідти рушати велосипедом. Початок подорожі – у Жашкові, звідти – до Буцького каньйону і назад. Дистанція – близько 30 кілометрів в один кінець, аби поїхати туди й переночувати на каньйоні, а потім повернутися назад.



Буцький каньйон / myukraine.org.ua

Трахтемирівський півострів

Довжина: 65 кілометрів

Тривалість: 2 дні

1 день: Бучак – Іваньків – Григорівка – Рожена Криниця – Бучак

2 день: Бучак – Григорівка – Трехтемирів – Букрин – Бучак

Це куточок дикої природи неподалік столиці у Черкаській області, який вважається місцем сили та козацької слави. Трахтемирів порізаний балками та ярами, дрімучими лісами, а відсутність людей перетворила місцеві дороги на звірині стежки. Майже гірські ландшафти та віддаленість роблять цей маршрут доступним для впевнених та досвідчених велосипедистів. По дорозі вам варто завітати на Маківщину, Рожену криницю, озеро Бучак та будинок Скіфа. Для ночівлі – чудовим варіантом буде розкласти намет на березі Бучака, а вже вранці вирушати далі.



Трахтемирівський півострів / kanos.com.ua

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До кожного з цих місць: Рівне, Вилкове, Жашків та Бучак, треба дістатися машиною, яка дозволить транспортувати ваш велосипед. А ще не завжди дорога в хорошому стані, тому треба звернути увагу на автомобілі, які впораються з такими маршрутами. Ось декілька варіантів:

Якщо обрали напрямок Вилкове, то на вас чекає довга дорога, тому варто обрати комфортний автомобіль. SKODA KODIAQ ідеальний варіант для далекої поїздки. Вона пропонує великий простір та з легкістю може вмістити 7 осіб. А для вашого двоколісного має спеціальне заднє кріплення.



Заднє кріплення для велосипеда на SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

Або, якщо не потрібно аж 7 місць, то у цьому ж напрямку можете обрати SKODA KAMIQ, яка домчить вас до Одеси набагато швидше. Оскільки ця модель оснащена передовими технологіями, наприклад Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. А для велосипеда тут також є заднє кріплення.



Заднє кріплення для велосипеда на SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:

Якщо вирушаєте у напрямку Буцького каньйону чи Волинського Полісся, то ваш вибір SKODA KAROQ. Дорога сюди має жахливі ділянки, які звичайне авто не подолає, а ось позашляховик, який витримає всі ями – ще й як. Ця модель пропонує верхнє кріплення для велосипеда.



Верхнє кріплення для велосипеда на SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Гарної велопрогулянки!