Перед вами – центр гастротуризму в Україні. Як тільки ви дісталися Львова – вирушайте смачно поїсти. Але спробуй визначся, як не цукерня, то кав'ярня, чи реберня, а ще шампанерія й інша ресторація. Одним словом, муки вибору.

Travel24 підготував для вас добірку найпопулярніших та найсмачніших закладів Львова.

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Але спершу зупинимося на не менш важливому критерії вдалої мандрівки. Оскільки їздити громадським транспортом полюбляють не всі, очевидно, що в такому випадку гастрономічний маршрут Львовом треба прокладати на власній автівці. Є декілька чудових варіантів для пересування в місті:

Сімейне авто SKODA KODIAQ

Створена для родинних подорожей. Якщо вам не хочеться тіснитися під час мандрівки – то ця модель забезпечить максимум комфорту для кожного з 7-ми пасажирів. У Львові легко заблукати, але це авто не дозволить вам цього зробити, адже тут система SKODA Connect, яка забезпечує нові послуги інформування та навігації.



SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com

Міський кросовер SKODA KAMIQ

Автомобіль ідеально пристосований до пересування міськими джунглями, оскільки в ньому також є всі електронні асистенти SKODA: починаючи з легкого паркування однією кнопкою і закінчуючи системою контролю дистанції. А завдяки панорамному даху із сонцезахисною шторкою ви зможете насолодитися неповторною архітектурою Львова.



SKODA KAMIQ / skoda-storyboard.com

Дивовижний позашляховик SKODA KAROQ

За містом є безліч прекрасних відпочинкових комплексів зі смачними ресторанами, тому якщо захочете виїхати за межі Львова – ваш вибір KAROQ. Врахуйте, що дорога на околицях не в найкращому стані, а щоб бути впевненим у своїй безпеці – треба авто, яке витримає будь-яку яму. Тим більше їдучи за місто, варто взяти спортінвентар для маленьких пасажирів. А багажне відділення цієї моделі є найкращим у своєму класі (521 літр і цілих 1630 зі складеними сидіннями).



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

Коли визначилися з автівкою, перейдімо до гастротуру закладами Львова

Grand Cafe Leopolis

Адреса: площа Ринок, 1

Новий заклад, який розташований в Ратуші. Головний десерт – тістечко "Леополіс" (за мотивами "Наполеону"). Також працює майстерня, де роблять домашню львівську мармуляду з місцевих фруктів та ягід.

Фірмове тістечко "Леополіс" у Grand Cafe Leopolis

Ресторація Бачевських

Адреса: вулиця Шевська, 8

Спеціалізація ресторації – нова галицька кухня: традиційні регіональні рецепти у сучасній подачі. Найбільше тут полюбляють сніданки – безлімітний шведський стіл, на який завжди стоїть черга. Ви зможете скуштувати приготовані у різний спосіб яйця, відмінну каву або чай плюс келих шампанського чи 50 грамів горілки – і все це входить у вартість сніданку – 150 гривень з людини.

Криївка

Адреса: площа Ринок, 14

Ресторан, який є одним з найвідоміших у Львові й до якого вас приведе черга, що починається з самої площі Ринок. Слід відзначити: ніякої вивіски або реклами "Криївки" просто не існує. Заклад оформлений в стилі військового бункеру УПА. Всередину відвідувачі потрапляють після того, як назвуть спеціальний пароль і пройдуть перевірку чаркою медовухи. Кухня ресторану – українська національна, але назви страв специфічні і їжа подається у військовому посуді.

Перевірка чаркою медовухи

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Tante Sophie Cafe Escargot

Адреса: вулиця Друкарська, 6а

Французьке кафе, основна фішка якого – равлики. Шеф-кухар розробив 12 пікантних соусів, під якими подаються равлики: вершковий з білими грибами, винний, томатний, масло з арахісом, соус із сиром дор блю, з часником, зеленню та спеціями, з волоським горіхом і лимонним соком. А в основному меню є чим поживитися і без них: пропонують комплексні сніданки, гарячі й холодні закуски, класичні європейські десерти.

Реберня під Арсеналом

Адреса: вулиця Підвальна, 5.

Якщо ви цінуєте барбекю, то обов'язково завітайте у цей заклад, бо він чи не найпопулярніший у Львові. У гриль-барі подають смачнющі реберця, які потрібно їсти руками. Щоб ви не забруднилися під час трапези, вам видадуть одноразові жакети та паперові скатертини.

Театр пива "Правда"

Адреса: площа Ринок, 32

У цьому ресторані є власна пивоварня, у якій на очах у відвідувачів варять справжнє пиво за стародавніми рецептами. Завдяки експериментам зі смаками ви можете скуштувати ексклюзивні пивні напої з незвичними інгредієнтами.

Львівська майстерня шоколаду

Адреса: вулиця Сербська, 3

Якщо не завітаєте у майстерню, то можна вважати, що у Львові не були. Це справжній музей вишуканого шоколаду ручної роботи. Тут ви зможете насолодитися розкішними десертами з класичного чорного, білого або молочного шоколаду, виготовленого з високоякісної та винятково натуральної сировини.

Гарної мандрівки та смачного!