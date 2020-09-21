Перед вами – центр гастротуризма в Украине. Как только вы добрались до Львова – отправляйтесь вкусно поесть. Но попробуй определись, как не кондитерская, то кафе или реберня, а еще шампанерия и другие рестораны. Одним словом, муки выбора.

Travel24 подготовил для вас подборку самых популярных и вкусных заведений Львова.

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Но сначала остановимся на не менее важном критерии удачной поездки. Поскольку ездить на общественном транспорте любят не все, очевидно, что в таком случае гастрономический маршрут по Львову надо прокладывать на собственном автомобиле. Есть несколько замечательных вариантов для передвижения в городе:

Семейный автомобиль SKODA KODIAQ

Создан для семейных путешествий. Если вам не хочется тесниться во время путешествия – то эта модель обеспечит максимум комфорта для каждого из 7-ми пассажиров. Во Львове легко заблудиться, но этот автомобиль не позволит вам этого сделать, ведь здесь система SKODA Connect, которая обеспечивает новые услуги информирования и навигации.



SKODA KODIAQ / skoda-storyboard.com

Городской кроссовер SKODA KAMIQ

Автомобиль идеально приспособлен к передвижению по городским джунглям, поскольку в нем также есть все электронные ассистенты SKODA: начиная с легкой парковки одной кнопкой и заканчивая системой контроля дистанции. А благодаря панорамной крыши с солнцезащитной шторкой вы сможете насладиться неповторимой архитектурой Львова.



SKODA KAMIQ / skoda-storyboard.com

Удивительный внедорожник SKODA KAROQ

За городом есть множество прекрасных комплексов отдыха с вкусными ресторанами, поэтому если захотите выехать за пределы Львова – ваш выбор KAROQ. Учтите, что дорога в окрестностях не в лучшем состоянии, а чтобы быть уверенным в своей безопасности – нужен автомобиль, который выдержит любую яму. Тем более уезжая за город, стоит взять спортинвентарь для маленьких пассажиров. А багажное отделение этой модели лучшее в своем классе (521 л и целых 1630 со сложенными сиденьями).



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

Когда определились с автомобилем, перейдем к гастротуру по заведениям Львова

Grand Cafe Leopolis

Адрес: площадь Рынок, 1

Новое заведение, расположено в Ратуше. Главный десерт – пирожное "Леополис" (по мотивам "Наполеона"). Также работает мастерская, где делают домашний львовский мармелад из местных фруктов и ягод.

Фирменное пирожное "Леополис" в Grand Cafe Leopolis

Ресторация Бачевских

Адрес: улица Шевская, 8

Специализация ресторана – новая галицкая кухня: традиционные региональные рецепты в современной подаче. Больше всего здесь любят завтраки – безлимитный шведский стол, к которому всегда стоит очередь. Вы сможете попробовать приготовленные различными способами яйца, отличный кофе или чай плюс бокал шампанского или 50 граммов водки – и все это входит в стоимость завтрака – 150 гривен с человека.

Крыивка

Адрес: площадь Рынок, 14

Ресторан, который является одним из самых известных во Львове и к которому вас приведет очередь, начинающаяся с самой площади Рынок. Следует отметить: никакой вывески или рекламы "Крыивки" просто не существует. Заведение оформлено в стиле военного бункера УПА. Внутрь посетители попадают после того, как назовут специальный пароль и пройдут проверку рюмкой медовухи. Кухня ресторана – украинская национальная, но названия блюд специфические и еда подается в военной посуде.

Проверка рюмкой медовухи

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Tante Sophie Cafe Escargot

Адрес: улиця Друкарская, 6а

Французское кафе, основная фишка которого – улитки. Шеф-повар разработал 12 пикантных соусов, под которыми подаются улитки: сливочный с белыми грибами, винный, томатный, масло с арахисом, соус с сыром дор блю, с чесноком, зеленью и специями, с грецким орехом и лимонным соком. А в основном меню есть чем поживиться и без них: предлагают комплексные завтраки, горячие и холодные закуски, классические европейские десерты.

Реберня под Арсеналом

Адрес: улица Подвальная, 5.

Если вы цените барбекю, то обязательно посетите это заведение, потому что оно одно из самых популярных во Львове. В гриль-баре подают вкусные ребрышки, которые нужно есть руками. Чтобы вы не измазались во время трапезы, вам выдадут одноразовые жакеты и бумажные скатерти.

Театр пива "Правда"

Адрес: площадь Ринок, 32

В этом ресторане есть собственная пивоварня, в которой на глазах у посетителей варят настоящее пиво по старинным рецептам. Благодаря экспериментам со вкусами вы можете попробовать эксклюзивные пивные напитки с необычными ингредиентами.

Львовская мастерская шоколада

Адрес: улица Сербская, 3

Если не заедете в мастерскую, то можно считать, что во Львове не были. Это настоящий музей изысканного шоколада ручной работы. Здесь вы сможете насладиться роскошными десертами из классического черного, белого или молочного шоколада, изготовленного из высококачественного и исключительно натурального сырья.

Хорошего путешествия и приятного аппетита!