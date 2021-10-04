Без ограничений: Украина и Мальта договорились о регулярном авиасообщении

Также соглашение предусматривает установление неограниченного количества рейсов. О взаимном снятии ограничений договорились Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта.

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Ожидается, что договоренность будет способствовать увеличению количества авиарейсов между двумя государствами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.

В Мининфраструктуры напомнили, что в октябре Украина и ЕС планируют подписать соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). Это позволит Украине полноценно войти в единое авиационное пространство Евросоюза. Кроме того, результатом станет расширение географии полетов и удешевления авиабилетов.

Условия въезда на Мальту

Новые правила действуют с 23 сентября. Приезжать на остров без карантина и тестов смогут те, кто уже получил сертификат о вакцинации от COVID-19. Одобренные препараты:

AstraZeneca;

Pfizer / BioNTech;

Moderna;

Johnson & Johnson;

Janssen.

С момента получения полного курса прививок должно пройти не менее 2 недели. В списке есть государства со всех континентов и все страны ЕС.

Невакцинированные или не полностью вакцинированы украинцы смогут въехать при:

предоставление негативного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента пересечения границы;

заполненной и напечатаной онлайн-формы санитарного контроля Passenger Locator Form;

прохождения 14-дневного карантина за свой счет.

По данным Worldometer , по состоянию на 4 октября на Мальте обнаружено 37 197 случаев заражения коронавирусом, из них 459 летальных.

Отметим, ранее Мальта ввела визы для "цифровых кочевников" из всех стран мира – их будут выдавать на год, впоследствии можно будет даже продлить.