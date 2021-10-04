Без ограничений: Украина и Мальта договорились о регулярном авиасообщении

4 октября 2021 , 12:31
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Источник:

пресс-служба Мининфраструктуры Украины

Украина и Мальта отменили ограничения по регулярному авиасообщению. Теперь между странами могут возобновить полеты по любым направлениям.

Также соглашение предусматривает установление неограниченного количества рейсов. О взаимном снятии ограничений договорились Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта.

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Соглашение предусматривает снятие ограничений насчет:

  • количества назначенных авиапредприятий;
  • пунктов отправления / назначения на территориях обеих стран;
  • установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения.

Ожидается, что договоренность будет способствовать увеличению количества авиарейсов между двумя государствами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.

Обратите внимание! Пока ни одна авиакомпания не осуществляет регулярных прямых рейсов из Украины на Мальту, однако, со 2 ноября  Ryanair планирует запустить прямые перелеты из Киева. Стоимость билетов – 33 евро в одну сторону.

В Мининфраструктуры напомнили, что в октябре Украина и ЕС планируют подписать соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). Это позволит Украине полноценно войти в единое авиационное пространство Евросоюза. Кроме того, результатом станет расширение географии полетов и удешевления авиабилетов.

Условия въезда на Мальту

Новые правила действуют с 23 сентября. Приезжать на остров без карантина и тестов смогут те, кто уже получил сертификат о вакцинации от COVID-19. Одобренные препараты:

  • AstraZeneca;
  • Pfizer / BioNTech;
  • Moderna;
  • Johnson & Johnson;
  • Janssen.

С момента получения полного курса прививок должно пройти не менее 2 недели. В списке есть государства со всех континентов и все страны ЕС.

Невакцинированные или не полностью вакцинированы украинцы смогут въехать при:

  • предоставление негативного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента пересечения границы;
  • заполненной и напечатаной онлайн-формы санитарного контроля Passenger Locator Form;
  • прохождения 14-дневного карантина за свой счет.
По данным Worldometer, по состоянию на 4 октября на Мальте обнаружено 37 197 случаев заражения коронавирусом, из них 459 летальных.

Отметим, ранее Мальта ввела визы для "цифровых кочевников" из всех стран мира – их будут выдавать на год, впоследствии можно будет даже продлить.

Автор: Марта Касіянчук