Как Винницкий завод превратился в популярную инстаграм-локацию
- Винницкий химзавод обанкротился более десяти лет назад, оставив огромную гору фосфатов, которая стала популярной фотозоной.
- Экологическое воздействие завода на окружающую среду значительное, в частности, из-за отвалов фосфогипса, для которых нужен постоянный мониторинг состояния почв и подземных вод.
Когда-то в Виннице работал химзавод, который изготовлял стиральный порошок и другие моющие средства. Более десяти лет назад завод обанкротился, а сегодня о его промышленной мощности напоминает лишь огромная Белая гора.
Что стало с химзаводом в Виннице?
Более десяти лет назад завод обанкротился, и сегодня о промышленных мощностях напоминает лишь огромная гора фосфатов, что, по свидетельствам местных, накапливалась с 1962 года. Фосфат – это соль, из которой делают моющие средства, а фосфат-гипс можно перерабатывать в строительные материалы, например, цемент или другие изделия для строительства.
Как выглядит локация
Винницкий химзавод принадлежал государству, а после банкротства его постепенно распродают частным компаниям. Сейчас же фосфат-гипс никто не вывозит, и жители Винницы уже начали использовать это необычное место как популярную фотозону.
Чем еще известен химзавод и как он повлиял на окружающую среду?
Хотя экономическое значение района большое, деятельность химзавода оставила заметный след в экологии, рассказывается в Винница.info. Самым известным объектом является так называемая Белая гора – огромные отвалы фосфогипса, побочного продукта производства удобрений. Издалека белоснежные склоны выглядят экзотически, однако специалисты отмечают важность постоянного мониторинга состояния почв и подземных вод в этом районе.
Как добраться до локации?
Микрорайон имеет удобное транспортное сообщение, что позволяет быстро добраться до центра города или железнодорожного вокзала. Основная остановка это – "Муниципальный рынок" и можно добраться автобусами: № 2, 20, маршрутными такси: № 2А, 9Б, трамваями: № 1, 4, 6, или троллейбусами: № 15, 16, 20.
- Адрес расположения: 7G36+W7, Винница, Винницкая область, 21000.
Какие есть еще интересные локации в Виннице?
Знали ли вы, что Оля Полякова родом из Винницы? В статье мы рассказали, что можно увидеть интересного туристу в ее родном городе. Например, светомузыкальный фонтан Roshen – визитная карточка Винницы и один из крупнейших плавучих фонтанов в Европе, расположен на реке Южный Буг вблизи острова Кемпа.
Или же, национальный музей-усадьба Николая Ивановича Пирогова – это обязательный пункт для всех, кто интересуется историей медицины и жизнью выдающихся личностей.
Частые вопросы
Что произошло с химическим заводом в Виннице?
Более десяти лет назад завод обанкротился, и сейчас о его промышленных мощностях напоминает лишь огромная гора фосфатов, которая накапливалась с 1962 года. Фосфат-гипс никто не вывозит, и местные жители начали использовать эту территорию как популярную фотозону.
Какое влияние имел химзавод на окружающую среду в Виннице?
Деятельность химзавода оставила заметный след в экологии. Самым известным объектом является так называемая 'Белая гора' – огромные отвалы фосфогипса, побочного продукта производства удобрений. Специалисты подчеркивают важность постоянного мониторинга состояния почв и подземных вод в этом районе.
Как добраться до локации бывшего химзавода в Виннице?
Микрорайон, где расположен бывший химзавод, имеет удобное транспортное сообщение. Основная остановка 'Муниципальный рынок', и можно добраться автобусами № 2, 20, маршрутными такси № 2А, 9Б, трамваями № 1, 4, 6 или троллейбусами № 15, 16, 20.