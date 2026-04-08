Як Вінницький завод перетворився на популярну інстаграм-локацію
- Вінницький хімзавод збанкрутував понад десять років тому, залишивши величезну гору фосфатів, яка стала популярною фотозоною.
- Екологічний вплив заводу на довкілля значний, зокрема, через відвали фосфогіпсу, для яких потрібен постійний моніторинг стану ґрунтів і підземних вод.
Колись у Вінниці працював хімзавод, який виготовляв пральний порошок та інші миючі засоби. Понад десять років тому завод збанкрутував, а сьогодні про його промислову потужність нагадує лише величезна Біла гора.
Що стало з хімзаводом на Вінниці?
Понад десять років тому завод збанкрутував, і сьогодні про промислові потужності нагадує лише величезна гора фосфатів, що, за свідченнями місцевих, накопичувалася з 1962 року. Фосфат – це сіль, з якої роблять миючі засоби, а фосфат-гіпс можна переробляти в будівельні матеріали, наприклад, цемент або інші вироби для будівництва.
Як виглядає локація
Вінницький хімзавод належав державі, а після банкрутства його поступово розпродають приватним компаніям. Нині ж фосфат-гіпс ніхто не вивозить, і вінничани вже почали використовувати це незвичне місце як популярну фотозону.
Чим ще відомий хімзавод і як він вплинув на довкілля?
Хоч економічне значення району велике, діяльність хімзаводу залишила помітний слід в екології, розповідається у Вінниця.info. Найвідомішим об'єктом є так звана Біла гора – величезні відвали фосфогіпсу, побічного продукту виробництва добрив. Здалеку білосніжні схили виглядають екзотично, проте фахівці наголошують на важливості постійного моніторингу стану ґрунтів і підземних вод у цьому районі.
Як дістатися до локації?
Мікрорайон має зручне транспортне сполучення, що дозволяє швидко дістатися центру міста чи залізничного вокзалу. Основна зупинка це – "Муніципальний ринок" і можна дістатися автобусами: № 2, 20, маршрутними таксі: № 2А, 9Б, трамваями: № 1, 4, 6, або тролейбусами: № 15, 16, 20.
- Адреса розташування: 7G36+W7, Вінниця, Вінницька область, 21000.
Часті питання
Що сталося з хімічним заводом у Вінниці?
Понад десяти років тому завод збанкрутував, і нині про його промислові потужності нагадує лише величезна гора фосфатів, що накопичувалася з 1962 року. Фосфат-гіпс ніхто не вивозить, і місцеві жителі почали використовувати цю територію як популярну фотозону.
Який вплив мав хімзавод на довкілля у Вінниці?
Діяльність хімзаводу залишила помітний слід в екології. Найвідомішим об'єктом є так звана 'Біла гора' – величезні відвали фосфогіпсу, побічного продукту виробництва добрив. Фахівці наголошують на важливості постійного моніторингу стану ґрунтів і підземних вод у цьому районі.
Як дістатися до локації колишнього хімзаводу у Вінниці?
Мікрорайон, де розташований колишній хімзавод, має зручне транспортне сполучення. Основна зупинка – 'Муніципальний ринок', і можна дістатися автобусами № 2, 20, маршрутними таксі № 2А, 9Б, трамваями № 1, 4, 6 або тролейбусами № 15, 16, 20.