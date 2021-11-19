Лоукостеры Bees Airline и Wizz Air запускают новые направления из Львова: куда будут летать

Авиакомпании постоянно открывают новые рейсы из Львова. Лоукостеры Wizz Air и Bees Airline – не исключение!

Оба анонсировали запуск новых направлений из города Льва. В частности, в Валенсию и Тбилиси.

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Bees Airline будет летать в Грузию

Украинская авиакомпания Bees Airline объявила о запуске нового направления. Лоукостер улетит из Львова в столицу Грузии – Тбилиси.

Полеты будут осуществлять с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года дважды в неделю. График ориентирован на туристов, желающих провести в Грузии новогодние праздники.

Расписание рейсов

Львов 11:00 – Тбилиси 15:55, вторник и суббота;

11:00 – 15:55, вторник и суббота; Тбилиси 16:55 – Львов 18:10, вторник и суббота.

Билеты уже доступны для бронирования с ценой от 1 530 гривен в одну сторону и от 3 166 гривен в обе.

В стоимости билетов только ручная кладь с габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 килограммов.

Забронировать билеты на рейсы из Львова в Тбилиси можно на официальном сайте авиакомпании Bees Airline.

Заметим, ранее Bees Airline открыла продажу билетов на еще два новых рейса из Львова – будет летать в Прагу и Барселону.

Также с 20 декабря лоукостер запустит новое внутреннее направление – из Киева во Львов.

Wizz Air запускает рейсы в Испанию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открыла продажу билетов на новое направление из Львова в испанский город Валенсия.

Первый полет намечен на 1 июля 2022 года.

Расписание рейсов

Львов 18:35 – Валенсия 21:10, понедельник и пятница;

18:35 – 21:10, понедельник и пятница; Валенсия 21:50 – Львов 02:15, понедельник и пятница.

Цена на билеты начинается от 1 620 гривен в одну сторону, и от 3 240 гривен в обе. Однако для участников Wizz Discount Club доступны и более дешевые билеты.

В эту стоимость входит только небольшая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.

Забронировать билеты на рейсы из Львова в Валенсию можно на официальном сайте авиакомпании Wizz Air.

Отметим, ранее Wizz Air заявил о запуске нового направления из Киева на литовский морской курорт Паланга на берегу Балтийского моря.

Кроме того, лоукостер возобновил некоторые рейсы из Львова, в частности в Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братиславу.