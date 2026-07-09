Вместо Санторини: обнаружен тайный греческий остров, напоминающий элитный курорт

Пока миллионы туристов переплачивают за отдых на Санторини, опытные путешественники выбирают уютный остров Астипалея. Этот малоизвестный уголок предлагает аутентичную кикладскую атмосферу, величественный замок и доступные цены без толп туристов.

Каждое лето туристические издания наперегонки ищут лучшие "дублеры" культового Санторини, однако далеко не каждый остров с белыми стенами и синим морем способен подарить ту самую магию. Впрочем, туристическое издание Travel Off Path пишет, что настоящим открытием сезона стал малоизвестный остров Астипалея.

Почему Астипалею сравнивают с Санторини?

Поисковик Skyscanner включил этот уголок в свой свежий летний путеводитель. Даже сами греки не едут на переполненный Санторини, выбирая для себя более уютное место.

Визуально Астипалея похожа на Санторини – здесь есть те же белоснежные домики, ярко-синие двери и головокружительные виды на Эгейское море. Однако географически остров относится к архипелагу Додеканес, располагаясь ближе к Родосу и Косу.

Астипалея удивительным образом переняла эстетику Кикладских островов, но полностью избежала их заоблачных цен и толп, оккупировавших каждую ступеньку ради фотосессий. Это именно та греческая сказка, о которой мечтают путешественники, но без лишнего пафоса.

Белоснежный город Хора и величественный замок на вершине холма

Чем впечатляет венецианская крепость Кверини?

Главной жемчужиной острова является венецианский замок Кверини, возвышающийся на самой высокой точке Хоры – главного города острова. Эта величественная каменная корона производит невероятное первое впечатление, а подъем к ней вознаграждает туристов панорамным видом на ветряные мельницы, Эгейское море и лабиринты белых улочек.

Сколько стоит проживание на острове?

В отличие от Санторини или Миконоса, где за ночь в отеле можно потратить целое состояние, Астипалея предлагает замечательные бутик-отели за вполне разумные деньги. Здесь не нужно тратить всю зарплату на ужин у моря или снимать роскошную виллу, чтобы почувствовать вкус отдыха. Остров очень спокойный, безопасный и невероятно гостеприимный.

Кристально чистая вода на уютном пляже

Цены на проживание в популярных отелях острова:

Hotel Karavo от 54 долларов за ночь,

54 долларов за ночь, Ixthioessa Boutique Hotel от 70 долларов за ночь,

70 долларов за ночь, Esperia Luxury Suites от 72 долларов за ночь,

72 долларов за ночь, Pylaia Boutique Hotel & Spa от 130 долларов за ночь.

Какие еще есть малоизвестные острова Греции?

Если вы ищете альтернативу переполненным курортам, обратите внимание на другие уютные уголки Эгейского моря, которые предлагают невероятную атмосферу без безумных толп.

Например, прекрасной альтернативой Санторини могут стать три других греческих острова – Аморгос, Фолегандрос и Сифнос. Они очаровывают традиционной кикладской архитектурой, белыми деревнями и скалистыми пейзажами, но стоят значительно дешевле.

Для тех, кто хочет совместить пляжный релакс с активным отдыхом и изучением природы, открытием могут стать еще два удивительных направления.

Калимнос – настоящий рай для любителей скалолазания и аутентичной кухни, где можно насладиться спокойствием в уютных рыбацких поселках. Андрос – самый северный и один из самых зеленых островов Кикладского архипелага, который привлекает путешественников своими горными тропами, водопадами и неоклассической архитектурой столицы.