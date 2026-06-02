Именно таким открытием для одного из опытных путешественников Винисиуса Косты стал остров Калимнос в Додеканесском архипелаге, пишет Travel Off Path.

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Турист посетил более двух десятков греческих островов и назвал Калимнос одним из самых волшебных мест в стране, в котором сочетается природа, аутентичные деревни и спокойная атмосфера.

Чем такой особенный остров Калимнос?

Калимнос расположен недалеко от популярного острова Кос, но не такой туристический. Остров известен скалистыми ландшафтами и рыбацкими поселениями.

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Несмотря на то, что остров маленький, здесь можно интересно провести несколько дней. Первым пунктом знакомства с островом для большинства туристов становится Потия – главный город Калимноса.

Городок расположен вокруг гавани, где пришвартованы рыбацкие лодки и паромы. Здесь узкие улочки переплетаются со старыми домами пастельных цветов.

В местных кафе можно насладиться видом на море и наблюдать за повседневной жизнью острова, а в тавернах советуют попробовать свежие морепродукты, которые считаются одними из лучших в регионе.

Впрочем, Калимнос уже давно получил популярность среди любителей скалолазания. Известняковые скалы привлекают сюда спортсменов со всего мира.

И даже тем, кто не планирует покорять вершины, остров может предложить путешествия между селами и невероятные виды Эгейского моря.

Одним из самых популярных курортных поселков здесь считается Масури с классическими греческими пейзажами и тавернами у воды, а также скалами на горизонте и прозрачным морем.

Деревня Миртиес привлекает еще более спокойной атмосферой. Отсюда открываются виды на остров Телендос, а местные закаты называют одними из самых красивых в Калимносе.

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Завершить знакомство с островом можно в Хорио – старинном поселении с узкими каменными улочками и руинами замка, откуда открывается панорамы на южную часть Калимноса.

Преимуществом острова являются доступные цены по сравнению с самыми известными курортами страны. Стоимость проживания в Потии или Миртиесе стартует от 40 долларов за ночь, а ужин в местной таверне обойдется в 30 долларов на человека.

До Калимноса удобно добраться через соседний остров Кос. По прибытии в аэропорт туристы могут сесть на паром, который доставит на Калимнос за 30 – 50 минут.

Именно благодаря удаленности остров сохраняет атмосферу греческой островной идиллии, которую трудно уже найти на популярных курортах страны.