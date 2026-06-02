Саме таким відкриттям для одного з досвідчених мандрівників Вінісіуса Кости став острів Калімнос у Додеканеському архіпелазі, пише Travel Off Path.

Читайте також Про це знають одиниці: як насправді заведено залишати чайові у Греції

Турист відвідав понад два десятки грецьких островів й назвав Калімнос одним з найчарівніших місць у країні, в якому поєднується природа, автентичні села й спокійна атмосфера.

Чим такий особливий острів Калімнос?

Калімнос розташований неподалік популярного острова Кос, але не такий туристичний. Острів відомий скелястими ландшафтами та рибальськими поселеннями.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Попри те, що острів маленький, тут можна цікаво провести кілька днів. Першим пунктом знайомства з островом для більшості туристів стає Потія – головне місто Калімноса.

Містечко розташоване навколо гавані, де пришвартовані рибальські човни та пороми. Тут вузькі вулички переплітаються зі старими будинками пастельних кольорів.

У місцевих кафе можна насолодитися видом на море й спостерігати за повсякденним життям острова, а в тавернах радять спробувати свіжі морепродукти, які вважаються одними з найкращих в регіоні.

Втім, Калімнос вже давно здобув популярність серед любителів скелелазіння. Вапнякові скелі приваблюють сюди спортсменів зі всього світу.

Та навіть тим, хто не планує підкорювати вершини, острів може запропонувати подорожі між селами та неймовірні краєвиди Егейського моря.

Одним з найпопулярніших курортних селищ тут вважається Масурі з класичними грецькими пейзажами й тавернами біля води, а також скелями на горизонті й прозорим морем.

Село Міртієс приваблює ще спокійнішою атмосферою. Звідси відкриваються краєвиди на острів Телендос, а місцеві заходи сонця називають одними з найкрасивіших у Калімносі.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Завершити знайомство з островом можна у Хоріо – старовинному поселенні з вузькими кам’яними вуличками й руїнами замку, звідки відкривається панорами на південну частину Калімноса.

Перевагою острова є доступні ціни порівняно з найвідомішими курортами країни. Вартість проживання у Потії чи Міртієсі стартує від 40 доларів за ніч, а вечеря в місцевій таверні обійдеться в 30 доларів на людину.

До Калімноса зручно дістатися через сусідній острів Кос. Після прибуття до аеропорту туристи можуть сісти на пором, який доставить на Калімнос за 30 – 50 хвилин.

Саме завдяки віддаленості острів зберігає атмосферу грецької острівної ідилії, яку важко вже знайти на популярних курортах країни.