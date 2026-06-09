Впрочем, популярность этого острова имеет обратную сторону, пишет Travel Off Path. Здесь толпы туристов, высокие цены и даже дефицит бюджетного жилья. Но вместо Санторини можно поехать в другие локации, которые ничем не хуже Санторини.

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Какие греческие острова похожи на Санторини?

Аморгос

Здесь можно увидеть красивые белые деревни, отвесные скалы и насыщенно-голубое море, которые ассоциируются с Санторини. Главной достопримечательностью острова является монастырь Хозовиотисса, который встроен в скалу на морем и издалека выглядит так, как будто висит над обрывом.

Добраться до него можно по каменной лестнице, вырубленной в скале. Когда-то этот монастырь защищал местных монахов от нападений пиратов и османов.

Неподалеку от Хоры расположен пляж Агия Анна – галечная бухта с прозрачной водой и красивыми видами.

Традиционная еда – гирос или сувлаки здесь обойдется в 10 долларов, обед из трех блюд в 20 долларов, а ночь за ночь проживания придется заплатить 55 долларов.

Фолегандрос

Этот остров называют самым недооцененным на Эгейском море. Он намного меньше Санторини и не такой популярный. Большинство местных пляжей можно посетить пешком. Среди самых популярных – Агали с прозрачной водой или безлюдный Ливадаки.

Местная еда здесь немного дороже и обойдется в 12 долларов, обед в ресторане – в 25 долларов, а ночь в бюджетном отеле – в 70 долларов.

Сифнос

Этот остров привлекает не только красивыми пейзажами, но и репутацией одного из гастрономических центров Греции. В нем сочетается атмосфера килкадского острова с развитой инфраструктурой и спокойной атмосферой.

В столице Аполлония сосредоточена вечерняя жизнь острова. Одним из самых красивых мест считается Кастро – поселение на скале с каменными улицами и панорамными видами на море. По атмосфере это что-то очень похожее на Санторини, но без толп туристов.

Визитной карточкой Сифноса является монастырь Хрисопиги – одно из самых известных и фотографируемых мест острова.

Для пляжного отдыха здесь выбирают район Фарос с тихими бухтами и тропами, которые способны привести к скрытым пляжам. Еда в тавернах здесь обойдется в 11 долларов, обед из трех блюд в 25 долларов, а бюджетное жилье в 65 долларов.

Греки предпочитают отдых на острове Серифос, который предлагает уют и многочисленные пляжи. Любимыми местами для отдыха местных также регион Ретимно на Крите и архипелаг Куфонисия, известные своей аутентичностью и тишиной.