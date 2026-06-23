Речь идет о самом северном острове Килкад — Андросе, пишет In Journal. Остров находится в двух часах езды от Афин, однако не приобрел широкой популярности. Сюда стоит поехать тем, кто ищет зеленые долины, горные тропы и укромные бухты.

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Чем впечатляет остров Андрос?

Андрос считается одним из самых зеленых греческих островов. На нем множество оливковых деревьев, фруктовых садов, кипарисов и другой растительности. Любители природы говорят, что Андрос может предложить один из самых красивых видов отдыха в Греции.

Столица острова Хора довольно часто входит в список самых красивых мест Кикладских островов. Здесь можно увидеть неоклассические виллы, небольшие галереи, магазины и кафе с видом на Эгейское море.

Среди самых известных достопримечательностей — статуя Неизвестного моряка, руины венецианского замка, маяк Турлитис, а также церковь Панагии Таласини — одно из самых фотографируемых мест на острове.

Туристам здесь рекомендуют посетить Музей современного искусства, Морской музей и Археологический музей.

Какие самые красивые пляжи есть на Андросе?

На острове немало красивых пляжей, которые способны влюбить с первого взгляда. Речь идет об Агиос-Петрос, Баци и Хрисси-Аммос, которые отличаются золотистым песком и удобным доступом.

Кроме того, впечатляющими считаются пляжи Ахла, Витали, Феллос и Зоркос. Они весьма живописны и отличаются невероятно чистым морем.

Одним из самых фотографируемых мест на острове является Тис Гриас-Пидима. Все благодаря высокой скале, выступающей из моря прямо у побережья.

Можно ли исследовать остров?

Андрос идеально подходит для тех путешественников, которые любят пешие прогулки. Здесь пролегает самый известный маршрут протяженностью более 100 километров, во время прогулки по которому можно увидеть старинные монастыри, смотровые площадки с видами на Эгейское море, горные районы, оливковые рощи, каменные мосты и аутентичные деревни.

Какова гастрономия на острове?

Туристам на острове стоит попробовать блюдо "фруталия". Это омлет с картофелем и местной колбасой. Также здесь очень вкусные домашние сыры, мёд с тимьяном и знаменитые миндальные пирожные.

Вечером можно зайти в таверну у моря, чтобы попробовать свежую рыбу, местное вино и насладиться потрясающей атмосферой Средиземноморья.

Андрос предлагает нечто иное, чем роскошные Санторини и Миконос. Здесь спокойно, аутентично, с ощущением, будто вы открыли для себя что-то подлинное. Зеленые пейзажи, чистые пляжи, вкусная кухня и неспешный ритм жизни — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть другую сторону Греции.