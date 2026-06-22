В Средиземном море туристов предупредили о новой опасности, которая может поджидать отдыхающих во время купания. Помимо жары и проблем с поездками из-за новых правил на границах, путешественникам рекомендуют быть осторожными в воде.

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Рыба, которая может откусить палец: туристов предупредили об опасности в море

Туристов, планирующих отдых в Средиземноморье, предупредили о возможной встрече с опасной рыбой-фугу с серебристой щекой. Этот вид, известный под латинским названием Lagocephalus sceleratus, обычно обитает в Индийском океане, однако теперь он попал в Средиземное море через Суэцкий канал.

Как выглядит рыба-фугу с серебристой щекой / фото D4Science

У этой рыбы очень острые зубы, которые могут прокусить палец или палец ноги купающегося. Отдыхающих призывают быть осторожными во время пребывания в воде, хотя специалисты отмечают, что вероятность встретить такую рыбу остается небольшой.

Ранее сообщалось о случае, когда женщину укусили во время купания у побережья курорта Варкиза недалеко от Афин. Эксперт Греческого центра морских исследований Нота Перистераки объяснила Telegraph, что некоторые нападения происходили тогда, когда люди пытались прикоснуться к рыбе или покормить её. По её словам, были случаи, когда люди теряли палец на руке или ноге.

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Пострадавшим рекомендуют обратиться за медицинской помощью, промыть рану водой с мылом и надавить на место повреждения, чтобы остановить кровотечение.