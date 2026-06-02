Журналистка Сара Сули, которая живет в Греции, рассказала Lonely Planet о простых способах сэкономить в Греции без ущерба для впечатлений от путешествия.

Какие лайфхаки помогут сэкономить в Греции?

1. Посетите традиционные греческие таверны, которые называются "ципурадико". Эти заведения специализируются на крепких алкогольных напитках и разнообразных закусках – мезе. Концепция такова: посетители заказывают напиток, а официант бесплатно приносит к нему тарелку с закусками. Это могут быть оливки, вяленое мясо, сыр, морепродукты, жареные кабачки и тому подобное.

Чем больше шотов – тем больше закусок. По сути, здесь можно хорошо наесться совершенно бесплатно. Но с алкоголем стоит быть осторожным, ведь напитки все же крепкие.

2. На севере Греции не заказывайте десерты. В заведениях, которые расположены в северной части Греции, принято бесплатно угощать посетителей. Не заказывайте что-то сладенькое после основного блюда, ведь вам все равно принесут вкусности – нарезанные фрукты, лимонный курд или традиционный торт из печенья и шоколада.

3. Посетите дикие пляжи. На большинстве пляжей туристам придется заплатить за шезлонг и зонтик, но на диких пляжах можно отдохнуть на своем полотенце без лишних затрат. Чтобы найти их, спросите совета у местных жителей.

4. Спрашивайте о скидках в аптеках. Большинство аптек в Греции имеют хорошие скидки на косметику, но не рекламируют их. Чтобы узнать о выгодных предложениях, спросите напрямую у фармацевта. Он расскажет о товарах, которые можно приобрести с существенной скидкой. Особенно это касается местных брендов ухода за кожей.

5. Зарегистрируйтесь на сервисах бронирования паромов. Если вы планируете много путешествовать по Греции и посетить различные острова, то зарегистрируйтесь в программах лояльности компаний, которые продают билеты на паромы – BlueStar Ferries или SeaJets. Так вы сможете получать скидки на поездки.

Отдых в Греции / Фото Depositphotos

