Йдеться про найпівнічніший острів Кілкад – Андрос, пише In Journal. Острів знаходиться за дві години їзди від Афін, проте не здобув широкої популярності. Сюди варто їхати тим, хто шукає зелені долини, гірські стежки й приховані бухти.

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Чим вражає острів Андрос?

Андрос вважається одним із найзеленіших грецьких островів. На ньому безліч оливкових дерев, фруктових садів, кипарисів та іншої рослинності. Любителі природи кажуть, що Андрос може запропонувати один з найкрасивіших відпочинків у Греції.

Столиця острова Хора доволі часто входить до списку найкрасивіших місць Кілкадських островів. Тут можна побачити неокласичні вілли, невеликі галереї, крамниці й кафе з видом на Егейське море.

Серед найвідоміших пам’яток – статуя Невідомого моряка, залишки венеціанського замку, маяк Турлітіс, а також церква Панагії Таласіні – одне з найбільш фотографованих місць на острові.

Туристам тут радять відвідати Музей сучасного мистецтва, Морський музей та Археологічний музей.

Які найкрасивіші пляжі є на Андросі?

На острові є чимало красивих пляжів, які здатні закохати з першого погляду. Йдеться про Агіос-Петрос, Баці та Хріссі-Аммос, які пропонують золотий пісок та легкий доступ.

Крім того, вражаючими вважаються пляжі Ахла, Віталі, Феллос та Зоркос. Вони доволі мальовничі з неймовірно чистим морем.

Одним з найбільш фотографованих місць на острові є Тіс Гріас-Підіма. Усе завдяки високій скелі, що виступає з моря прямо біля узбережжя.

Чи можна дослідити острів?

Андрос ідеально підходить для тих мандрівників, які люблять піші прогулянки. Тут є найвідоміший маршрут довжиною понад 100 кілометрів, під час прогулянки яким можна побачити старі монастирі, оглядові майданчики з краєвидами Егейського моря, гірські райони, оливкові гаї, кам’яні мости й автентичні села.

Якою є гастрономія на острові?

Туристам на острові варто спробувати страву фруталія. Це омлет з картоплею й місцевою ковбасою. Також тут дуже смачні домашні сири, мед з чебрецем й знамениті мигдалеві тістечка.

Ввечері можна прийти в таверну біля моря, щоб спробувати свіжу рибу, місцеве вино й насолодитися вражаючою атмосферою Середземномор’я.

Андрос пропонує дещо інше, ніж розкішні Санторіні й Міконос. Тут спокійно, автентично, з відчуттям, наче ви відкрили щось автентичне. Зелені ландшафти, чисті пляжі, смачна кухня й повільний темп життя – ідеальний вибір для тих, хто хоче побачити іншу сторону Греції.