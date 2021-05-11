Журналисты "О, Море" записали мысли путешественницы Дарки Горовой на конференции "Путешествуй Украины-2021", почему стоит путешествовать родной землей.

Она путешествует с конца 90-х годов, бывала в Камбодже, медитировала в Индии, объездила на мотоциклах Шри-Ланку и родила сына на Бали.

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Однако именно такой опыт путешествий миром дал женщине понимание о ценности Украины.

Именно там, за границей, я полюбила Украину. Постоянно сравниваю ее с различными странами, это разный менталитет и возможности для путешествий. Уверена, что Украина недооценена, прежде всего самими украинцами,

– сказала Дарья.



Дарка Горовая \ Архив героини

Сейчас женщина работает над книгой репортажей о путешествиях по Украине. Выход планирует уже этим летом. В ней она хочет доказать, что Украина интересна для путешествий и действительно стоит внимания.

5 причин путешествовать по Украине

Ощущение дома

Здесь понятен менталитет, язык и поведение людей.

"Это тоже важно, потому что когда случается форс-мажор, а они бывают постоянно в путешествиях, в Украине ты лучше знаешь, куда идти, куда звонить, кто тебе может помочь", – говорит Дарья.

За рубежом труднее находить выход из ситуации. В Украине, например, если опоздаете на общественный транспорт, то все равно найдете способ доехать – автостопом или автобусом.



В Украине есть чуство дома \ Фото О, Море

Путешествия в Украине – это свобода

В Украине просто путешествовать, потому что не нужны ни визы, ни ПЦР-тесты, ни медицинские страховки. Можно просто сесть в машину и уехать, когда появляются свободные выходные.

По словам Дарьи, выбирая Украины, получаете и свободу в плане жилья и экскурсий. В высокий сезон за рубежом жилье преимущественно надо бронировать заранее, так же и с различными экскурсиями.

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Душевность

Женщина уверяет, что общение с местными – это преимущество путешествий в Украине.

С ее опыта, в Украине можно случайно остановиться у пасеки, разговориться и получить в подарок на дорогу мед. Можно остановиться, чтобы спросить дорогу, и получить предложение остаться переночевать, еще и ужин получить.

Эта душевность – это удивительная украинская черта. Если вы путешествуете с туристическими группами, попробуйте дольше поговорить с бабушками на рынке, с местными, с экскурсоводами. Это всегда феерия, очень удивительные люди случаются. За рубежом это тоже возможно, но свой менталитет мне особенно нравится,

– сказала Дарья.

Новизна

Дарка не согласен с мнением, что Украина не развивается. Если сравнить туризм в 2021 и 2000 году, то заметен огромный скачок в развитии.



Украина богатая на эмоции \ Photo by Igor Karimov on Unsplash

Сейчас есть много уютных семейных усадеб с хорошими условиями и ценой. Конечно, в сезон там может быть дорого, но это стандартная ситуация для всех курортов. Также появилось много интересных региональных ресторанов.

Потенциал есть практически в каждой области, просто много было потеряно и сейчас медленно начинает возрождаться.

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Шанс для Украины

Путешественница советует дать Украине шанс, ведь есть много причин поверить в собственную страну. Нужно чаще благодарить и писать хорошие отзывы на сайтах или в соцсетях. А также делиться с друзьями интересными локациями.

Больше всего мне нравится в Украине то, как все развивается. Мне нравится, как горят глаза у экскурсоводов, как они хотят, чтобы нам понравилось место, в котором они живут. Как местные спрашивают, откуда мы приехали, и как украшают города, села сами для себя, даже не туристические. Сейчас стало красивее и приятнее ездить по стране,

– рассказала путешественница.

Однако не стоит в путешествиях ограничиваться только Украины.

Конечно, езжайте и за границу, там точно есть на что посмотреть, наша планета удивительная,

– подытожила Дарья.