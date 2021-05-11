Журналісти "О, Море" записали думки мандрівниці Дарки Горової на конференції "Подорожуй Україною-2021", чому варто подорожувати рідною землею.

Вона подорожує з кінця 90-х років, бувала в Камбоджі, медитувала в Індії, об’їздила на мотоциклах Шрі-Ланку і народила сина на Балі.

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Проте саме такий досвід мандрівок світом дав жінці розуміння про цінність України.

Саме там, за кордоном, я полюбила Україну. Постійно порівнюю її з різними країнами, це різні менталітети і різні можливості для подорожей. Впевнена, що Україна недооцінена, передусім самими українцями,

– сказала Дарка.



Дарка Горова \ Архів героїні

Зараз жінка працює над книгою репортажів про подорожі Україною. Вихід планує вже цього літа. У ній вона хоче довести, що Україна цікава для мандрівок і справді варта уваги.

5 причин подорожувати Україною

Відчуття дому

Тут зрозумілий менталітет, мова та поведінка людей.

"Це теж важливо, бо коли трапляється форс-мажор, а вони бувають постійно в подорожах, в Україні ти краще знаєш, куди йти, куди дзвонити, хто тобі може допомогти", – каже Дарка.

За кордоном важче знаходити вихід з ситуації. В Україні, наприклад, якщо запізнитесь на громадський транспорт, то все одно знайдете спосіб доїхати – автостоп чи автобус.



В Україні є відчуття дому \ Фото О, Море

Подорожі в Україні – це свобода

В Україні просто подорожувати, тому що не потрібні ні візи, ні ПЛР-тести, ні медичні страховки. Можна просто сісти в машину і поїхати, коли з’являються вільні вихідні.

За словами Дарки, обираючи Україну, отримуєте і свободу в плані житла та екскурсій. У високий сезон за кордоном житло переважно треба бронювати завчасно, так само і з різними екскурсіями.

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Душевність

Жінка запевняє, що спілкування з місцевими – це перевага подорожей в Україні.

З її досвіду, в Україні можна випадково зупинитися біля пасіки, розговоритись і отримати в подарунок на дорогу мед. Можна зупинитись, щоб запитати дорогу, і отримати пропозицію залишитися переночувати, ще й вечерю отримати.

Ця душевність – це дивовижна українська риса. Якщо ви мандруєте з туристичними групами, спробуйте довше поговорити з бабусями на ринку, з місцевими, з екскурсоводами. Це завжди феєрія, дуже дивовижні люди трапляються. За кордоном це теж можливо, але свій менталітет мені особливо подобається,

– сказала Дарка.

Новизна

Дарка не згідна з думкою, що Україна не розвивається. Якщо порівняти туризм у 2021 та 2000 році, то помітний велетенський стрибок у розвитку.



Україна багата на емоції \ Photo by Igor Karimov on Unsplash

Зараз є багато затишних сімейних садиб з хорошими умовами та ціною. Звичайно, в сезон там може бути дорого, але це стандартна ситуація для всіх курортів. Також з’явилося багато цікавих регіональних ресторанів.

Потенціал є практично в кожній області, просто багато було втрачено і зараз повільно починає відроджуватися.

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Шанс для України

Мандрівниця радить дати Україні шанс, адже є багато причин повірити у власну країну. Потрібно частіше дякувати і писати хороші відгуки на сайтах чи в соцмережах. А також ділитися з друзями цікавими локаціями.

Найбільше мені подобається в Україні те, як все розвивається. Мені подобається, як горять очі в екскурсоводів, як вони хочуть, щоб нам сподобалось місце, в якому вони живуть. Як місцеві питають, звідки ми приїхали, і як причепурюють міста, села самі для себе, навіть не туристичні. Зараз стало красивіше і приємніше їздити рідною країною,

– розповіла мандрівниця.

Проте не варто у подорожах обмежуватися лише Україною.

Звичайно, їдьте і за кордон, там точно є на що подивитися, наша планета дивовижна,

– підсумувала Дарка.