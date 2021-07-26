С сегодняшнего дня для украинских туристов открылись сразу 3 европейские страны: условия въезда

Сегодня, 26 июля, для украинских туристов открыли свои границы сразу три страны Евросоюза. Речь идет о Финляндии, Швеции и Португалии.

Однако, въехать на территорию этих государств украинцы могут только при определенных условиях. Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Финляндия открывается для украинцев: условия въезда

Попасть в страну можно при условии полного курса вакцинации. При этом, будут впускать всех украинцев. В частности, привитых вакцинами Covishield и CoronaVac. Даже несмотря на то, что эти препараты пока официально не утверждены в ЕС.

Полный курс вакцинации нужно завершить как минимум за 14 дней до пересечения границы.

Швеция открывается для украинцев: условия въезда

Граждане Украины смогут посетить эту страну даже без прививок.

Действующим остается требование о наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 48 часов до пересечения, или наличие сертификата о вакцинации (с момента получения 2 дозы должно пройти минимум 14 дней).

Швеция признает следующие вакцины:

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield);

Pfizer / BioNtech (Comirnaty);

Johnson & Johnson (Janssen);

Sinovac (CoronaVac);

Moderna;

Sinopharm.

Португалия открывается для украинцев: условия въезда

На портале МИД Украины пока указано, что гражданам Украины разрешен только временный въезд. Правило действует с 00:00 26 июля по 23:59 8 августа.

Чтобы въехать на территорию Португалии, туристам необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, быстрый тест на антиген, сделан не раньше 48 часов до въезда.

Также разрешено прибытия с любой целью путешественникам, которые имеют действующий европейский COVID-сертификат.

Отметим, ранее Кулеба рассказал, что с 27 июля украинцам также откроют въезд на территории Испании.