На тікток-сторінці @kyiv_love_live зібрали 10 найгарніших різдвяних місць у столиці, куди варто завітати цієї зими. Про це повідомляє 24 Канал.
Де у Києві шукати найкраще прикрашені локації до Різдва?
- Milk Bar на вулиці Шота Руставелі, 16. Тут панує справжня зимова країна чудес з ялинками й оленями у біло-блакитних кольорах.
- Frou Frou на вулиці Князів Острозьких, 44, де стоїть червоний ретро-автомобіль, прикрашений ялинкою і вінком.
- SLOU на вулиці Госпітальна, 2. Ця локація особливо сподобається естетам і любителям мінімалізму. Кав'ярня обрамила свої двері стильним величезним повітряним бантом.
- The Orangery Flower Boutique на вулиці Мечникова, 2 розставив багато живих ялинок і різдвяну ятку.
- Good Girl на Мечникова, 7. Тут можна побачити ялинку, прикрашену іграшками з нашого дитинства. Родзинка святкової зони – великий сніговик з сіна.
- Frankly на вулиці Івана Франка, 9 облаштував білосніжну зимову інсталяцію з конями і сніжинками.
- У Bigoli на Кловзькому узвозі, 7а двері двері обрамлені великою рамкою з ялинки, бантів та іграшок насиченого кольору бургунді.
- NAMELAKA на вулиці Межигірська 63 особливо сподобається дітям. Тут їх чекає гіганська інсталяція у формі ялинки і сім'ї ведмедиків.
- "Франик" на Великій Васильківській 48/18 прикрасив фасад традиційними різдвяними звіздами.
- Oishi Ba на Великій Васильківській, 23 – справжній рай для тих, хто любить рожеве. Тут геть усе в яскраво-рожевому кольорі – ведмедики, ялинки і подарунки.
Найкрасивіші різдвяні локації Києва: відео
Зверніть увагу! Тематичний ресурс про подорожі Visit Ukraine назвав найкращі локації в Україні, щоб зустріти Новий рік. Серед них, ясна річ, є Карпати. Особливо атмосферно на різдвяному ярмарку у Яремче, де можна побачити гуцульські традиції, відчути ароматний запах глінтвейну і скуштувати місцеві смаколики. Також видання рекомендує Львів і Кам'янець-Подільський.
Які локації в Україні варто побачити у період свят?
У Львові 19 грудня на Площі Ринок відкрили різдяну шопку, яку виготовив Антон Лубій. Вона складається з двометрових фігур з тополі, які розфарбовували діти.
Щоб побачити справжнє гуцульке Різдво, вирушайте у Криворівню в Івано-Франківській області. Сюди найкраще їхати 24 – 26 грудня.