На тікток-сторінці @kyiv_love_live зібрали 10 найгарніших різдвяних місць у столиці, куди варто завітати цієї зими. Про це повідомляє 24 Канал.

Де у Києві шукати найкраще прикрашені локації до Різдва?

Milk Bar на вулиці Шота Руставелі, 16. Тут панує справжня зимова країна чудес з ялинками й оленями у біло-блакитних кольорах. Frou Frou на вулиці Князів Острозьких, 44, де стоїть червоний ретро-автомобіль, прикрашений ялинкою і вінком. SLOU на вулиці Госпітальна, 2. Ця локація особливо сподобається естетам і любителям мінімалізму. Кав'ярня обрамила свої двері стильним величезним повітряним бантом. The Orangery Flower Boutique на вулиці Мечникова, 2 розставив багато живих ялинок і різдвяну ятку. Good Girl на Мечникова, 7. Тут можна побачити ялинку, прикрашену іграшками з нашого дитинства. Родзинка святкової зони – великий сніговик з сіна. Frankly на вулиці Івана Франка, 9 облаштував білосніжну зимову інсталяцію з конями і сніжинками. У Bigoli на Кловзькому узвозі, 7а двері двері обрамлені великою рамкою з ялинки, бантів та іграшок насиченого кольору бургунді. NAMELAKA на вулиці Межигірська 63 особливо сподобається дітям. Тут їх чекає гіганська інсталяція у формі ялинки і сім'ї ведмедиків. "Франик" на Великій Васильківській 48/18 прикрасив фасад традиційними різдвяними звіздами. Oishi Ba на Великій Васильківській, 23 – справжній рай для тих, хто любить рожеве. Тут геть усе в яскраво-рожевому кольорі – ведмедики, ялинки і подарунки.

Найкрасивіші різдвяні локації Києва: відео

Зверніть увагу! Тематичний ресурс про подорожі Visit Ukraine назвав найкращі локації в Україні, щоб зустріти Новий рік. Серед них, ясна річ, є Карпати. Особливо атмосферно на різдвяному ярмарку у Яремче, де можна побачити гуцульські традиції, відчути ароматний запах глінтвейну і скуштувати місцеві смаколики. Також видання рекомендує Львів і Кам'янець-Подільський.

Які локації в Україні варто побачити у період свят?