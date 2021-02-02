Лоукостер SkyUp запустить нові рейси в Італію

2 лютого 2021 , 21:01
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Український лоукостер SkyUp весною запустить нові рейси до італійських міст. Зі Львова до Бергамо і з Києва до Барі.

Джерело: фейсбук SkyUp

Зокрема, рейси зі Львова в Бергамо будуть здійснюватися з 21 травня по понеділках і п'ятницях. А з 29 травня з Києва в Барі – по вівторках і суботах.

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Актуальні ціни на квитки в один кінець без багажу:

Київ — Барі від 1 264 гривень
Барі — Київ від 1 339 гривень

Львів — Бергамо від 840 гривень
Бергамо — Львів від 851 гривень
Також нова грецька авіакомпанія Lumiwings запустить влітку рейси з італійських міст Форлі і Перуджі в Одесу. Літати будуть два рази в тиждень: по понеділках і п'ятницях.
Зверніть увагу! З 20 січня SkyUp змінює правила реєстрації на свої рейси. Тепер вона буде розпочинатися за 2,5 години та закінчуватиметься за 45 хвилин до вильоту. У міжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може відрізнятися, проте у більший бік.

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Також SkyUp змінив правила перевезення ручної поклажі. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.