Qatar Airways влаштувала розпродаж: понад 30 цікавих напрямків з Києва – куди можна полетіти
Джерело:lowcost.ua
Qatar Airways, визнана найкращою авіакомпанією світу у 2021 році, влаштувала розпродаж з нагоди Гелловіну. Авіаперевізник продає квитки з Києва за цікавими напрямками.
Розпродаж поширюється лише на рейси зі столиці України. Вартість акційних квитків розпочинається від 9 200 гривень за переліт у два боки.
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Акційні квитки з Києва: напрямки й вартість
Ціни вказані за переліт у два боки.
- Доха – від 9 200 гривень;
- Дубай – від 9 562 гривень;
- Маскат – від 13 463 гривень;
- Делі – від 14 495 гривень;
- Бангкок – від 14 873 гривень;
- Коломбо – від 14 839 гривень;
- Салала – від 15 163 гривень;
- Мумбаї – від 15 877 гривень;
- Кувейт – від 17 333 гривень;
- Сейшели – від 18 670 гривень;
- Вашингтон – від 18 673 гривень;
- Пхукет – від 19 543 гривень;
- Сінгапур – від 19 873 гривень;
- Сеул – від 20 297 гривень;
- Ер-Ріяд – від 20 233 гривень;
- Мальдіви – від 20 521 гривні;
- Занзібар – від 20 774 гривень;
- Токіо – від 21 598 гривень;
- Джедда – від 21 600 гривень;
- Гонконг – від 21 674 гривень;
- Найробі – від 22 141 гривні;
- Катманду – від 22 404 гривень;
- Кіліманджаро – від 22 845 гривень;
- Кейптаун – від 22 058 гривень;
- Лос-Анджелес – від 22 733 гривень;
- Сан-Франциско – від 22 838 гривень;
- Нью-Йорк – від 22 941 гривні;
- Сіетл – від 23 049 гривень;
- Даллас – від 23 285 гривень;
- Йоганнесбург – 24 462 гривень;
- Дурбан – від 24 462 гривень;
- Куала-Лумпур – від 25 265 гривень;
- Джакарта – від 27 066 гривень;
- Лагос – від 28 637 гривень;
- Луанда – від 29 616 гривень;
- Могадішо – від 32 676 гривень;
- Мапуту – від 37 067 гривень;
- Сан-Паулу – від 42 050 гривень.
Базовий тариф передбачає 23 кілограми реєстрованого багажу, ручну поклажу, харчування на борту літака, а також преміальні милі Qmiles.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 2 листопада та поширюється на рейси до 31 травня 2022 року.
Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи skyscanner.
Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021
Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.
Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.
10 найкращих авіакомпаній світу 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.
Зауважимо, раніше катарська авіакомпанія показала, який вигляд має її "лайнер мрії" в аеропорту Бориспіль.