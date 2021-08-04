Авіакомпанія Qatar Airways у вересні запустить додаткові рейси до Києва
Джерело:avianews.com
Qatar Airways постійно запускає нові рейси, зокрема до української столиці – Києва. Вже у вересні авіаперевізник збільшить загальну частоту польотів за напрямком Доха – Київ.
Тепер здійснюватиметься 10 рейсів на тиждень замість 7. Вони внесені до розкладу щопонеділка, вівторка та п'ятниці.
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Рейси виконуватиме середньомагістральний літак Airbus A320 з 12 місцями в бізнес-класі, які розкладаються в горизонтальне ліжко, і 120 кріслами в економкласі.
Графік польотів з 1 вересня:
- QR295 Доха 8:30 – Київ 13:50, щодня;
- QR296 Київ 17:00 – Доха 22:10 щодня;
- QR297 Доха 1:40 – Київ 7:00, понеділок, вівторок, п'ятниця;
- QR298 Київ 11:50 – Доха 17:00, понеділок, вівторок, п'ятниця.
Зазначається, що додаткові вильоти з новим графіком дозволять зменшити час пересадки в Досі на шляху до міст Близького Сходу, Азії, Африки, Австралії, а також при вильоті з міст Америки до Києва.
Нагадаємо, Qatar Airways визнана найкращою авіакомпанією у 2021 році. 6 років поспіль перше місце у рейтингу посідала авіакомпанія Air New Zealand, але не цьогоріч.
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