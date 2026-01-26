Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на "Молодий буковинець".

Наскільки проблеми зі світлом вплинули на старт лижного сезону?

Цього року гірськолижний сезон на Буковині розпочався із затримкою. Причинами стали нестача снігу, відсутність стабільних морозів та перебої з електропостачанням.

Попри це, туристи все ж приїжджають у гори та милуються зимовими краєвидами, але скаржаться на черги, високі ціни та обмежену роботу частини локацій.

Курорт "Мигово" відкрив сезон 15 січня – раніше, ніж торік. Відвідувачі відзначають гарну погоду та атмосферу, однак звертають увагу на платний в'їзд, подорожчання розваг і черги. За словами туристів, витрати на день відпочинку можуть перевищувати дві тисячі гривень і залежать від обраних активностей.

У адміністрації курорту наголошують, що ключовою проблемою залишається нестабільне електропостачання. Для повноцінної роботи потрібні одночасно морози та світло, однак ці умови не завжди збігаються. Через знеструмлення ускладнене напилення штучного снігу, тож працюють лише окремі траси.

У комплексі "Сонячна долина" сезон також стартував із обмеженнями: відкритою залишається лише тюбінгова гірка, а лижні траси цього року запускати не планують. Тривалість сезону залежатиме від погодних умов.

Ситуація з відключеннями електроенергії залишається непростою й далекою від комфортної. Зокрема, 25 січня світло вмикали лише на близько трьох годин протягом дня, що суттєво ускладнило роботу курортів і вплинуло на відпочинок туристів, пише "Чернівецький промінь".

Де можна покататись на лижах за кордоном?