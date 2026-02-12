Якщо ви плануєте поїздку до Парижа вперше, варто підготуватися та знати базові поради, які зроблять ваш подорож комфортнішою. Про них розповіла українська блогерка louisa.aliabieva у своєму відео.

Дивіться також Туристи в захваті: в якому місті Італії вас завжди зустрінуть із відкритими обіймами

Про які поради варто знати перед поїздкою в Париж?

Обирайте правильний сезон

Січень і лютий – найнижчий туристичний сезон. За цей тиждень у хорошому готелі зі сніданками та видом на Ейфелеву вежу може коштувати близько 1300 євро. Влітку за самі ті самі дати й номер можна заплатити вже приблизно 3200 євро.

Будьте готові до французьких традицій

Французи не проти келіха вина чи кір роялю під час обіду. Побачити людей із вином або пивом серед дня – відмінна схожа картина, тож можна сміливо "підлаштовуватись" під місцевих.

Відпочинок в Парижі / фото Canva

Перевіряйте час роботи закладів

Чимало ресторанів закрито на вечір – зазвичай з 19:00 до 23:00. Тому перед візитом краще заздалегідь уточнити графік роботи, щоб не залишитися голодними.

Не реагуйте на продавців сувенірів

Якщо вам пропонують троянди чи сувеніри, достатньо ввічливо сказати "No, merci" – це також вистачає, щоб вас більше не турбували.

Скажіть "ні" сувенірам / фото Canva

Плануйте достатньо часу

На знайомство з Парижем оптимально закладати один – два тижні. За тиждень можна побачити лише частину всіх знакових місць.

Обирайте готель зі сніданком

Це значно спрощує ранкову логістику, якщо особливо у вас ранні квитки до музеїв. Можна поснідати вже о 7:00, спокійно зібратися та вирушити на прогулянку без зайвих пошуків відкритих закладів.

Дивіться також Над цими трьома скелями у Доломітах щодня свистіли артилерійські снаряди

Найголовніша порада: навіть якщо ви не говорите французькою, завжди вказуйте bonjour (добрий день), au revoir(до побачення) і merci (дякую). Це мінімум, який варто зробити з поваги до місцевих, розповідають туристи на Reddit.

Щодо бронювання столиків у ресторанах: все залежить від того, куди саме ви хочете піти. У Парижі величезний вибір закладів. Але якщо ви маєте на прикметі конкретний ресторан або щось дуже популярне, то краще все ж зробити бронювання заздалегідь.

Які ще поради повинні знати туристи?