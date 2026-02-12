Якщо ви плануєте поїздку до Парижа вперше, варто підготуватися та знати базові поради, які зроблять ваш подорож комфортнішою. Про них розповіла українська блогерка louisa.aliabieva у своєму відео.
Про які поради варто знати перед поїздкою в Париж?
- Обирайте правильний сезон
Січень і лютий – найнижчий туристичний сезон. За цей тиждень у хорошому готелі зі сніданками та видом на Ейфелеву вежу може коштувати близько 1300 євро. Влітку за самі ті самі дати й номер можна заплатити вже приблизно 3200 євро.
- Будьте готові до французьких традицій
Французи не проти келіха вина чи кір роялю під час обіду. Побачити людей із вином або пивом серед дня – відмінна схожа картина, тож можна сміливо "підлаштовуватись" під місцевих.
Відпочинок в Парижі / фото Canva
- Перевіряйте час роботи закладів
Чимало ресторанів закрито на вечір – зазвичай з 19:00 до 23:00. Тому перед візитом краще заздалегідь уточнити графік роботи, щоб не залишитися голодними.
- Не реагуйте на продавців сувенірів
Якщо вам пропонують троянди чи сувеніри, достатньо ввічливо сказати "No, merci" – це також вистачає, щоб вас більше не турбували.
Скажіть "ні" сувенірам / фото Canva
- Плануйте достатньо часу
На знайомство з Парижем оптимально закладати один – два тижні. За тиждень можна побачити лише частину всіх знакових місць.
- Обирайте готель зі сніданком
Це значно спрощує ранкову логістику, якщо особливо у вас ранні квитки до музеїв. Можна поснідати вже о 7:00, спокійно зібратися та вирушити на прогулянку без зайвих пошуків відкритих закладів.
Найголовніша порада: навіть якщо ви не говорите французькою, завжди вказуйте bonjour (добрий день), au revoir(до побачення) і merci (дякую). Це мінімум, який варто зробити з поваги до місцевих, розповідають туристи на Reddit.
Щодо бронювання столиків у ресторанах: все залежить від того, куди саме ви хочете піти. У Парижі величезний вибір закладів. Але якщо ви маєте на прикметі конкретний ресторан або щось дуже популярне, то краще все ж зробити бронювання заздалегідь.
