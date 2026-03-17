Економія, безпека і комфорт: мандрівники розповіли про свої хитрощі у подорожах

Досвідчені туристи поділилися порадами, які можуть суттєво полегшити подорож і допомогти заощадити гроші. У соцмережах мандрівники розповіли про прості лайфхаки: від покупки їжі в супермаркетах до зберігання копій бронювань.

На платформі тредс під одним із дописів alya.diverse.travel, а також платформі Reddit, туристи поділилися власними лайфхаками, які можуть стати у пригоді перед мандрівкою. Серед порад: як заощадити гроші, уникнути проблем із квитками та навіть знайти безкоштовний туалет у незнайомому місті. Які поради варто знати туристам перед подорожжю? Купуйте авіаквитки напряму в авіакомпанії. Шукати зручно на агрегаторах, але оформлювати покупку краще безпосередньо у перевізника – так легше вирішувати проблеми з перенесенням або скасуванням рейсів.

Зберігайте копії всіх бронювань. Надішліть їх собі на електронну пошту, у "Збережені" в месенджері або в хмарне сховище. Це допоможе, якщо телефон буде вимкнутий або доступ до нього буде втрачено. Зберігайте копії всіх бронювань / фото Canva Перевіряйте ціни з різних пристроїв. Деякі користувачі радять дивитися вартість готелів і квитків і з телефону, і з комп'ютера – іноді вона може відрізнятися.

Скачайте застосунок із громадськими вбиральнями. Наприклад, Toilet Finder або Flush – вони показують найближчі туалети у різних містах світу.

Обирайте квитки й готелі з можливістю повернення коштів. У непередбачуваних ситуаціях це може врятувати бюджет.

Майте при собі роздруковані квитки. Інтернет може зникнути, а телефон – розрядитися, тому паперова копія іноді дуже виручає.

Не перевантажуйте валізу. Якщо під час подорожі назбиралося багато покупок, іноді дешевше відправити їх поштою, ніж доплачувати за багаж у лоукостерах.

Перевіряйте знижки для студентів або молоді. У багатьох музеях і на транспорті діють спеціальні тарифи для відвідувачів до 25 років.

Користуйтеся страховкою. Вона може допомогти компенсувати витрати, якщо рейс затримають або доведеться купувати новий квиток.

Не перераховуйте всі витрати у гривні. Деякі мандрівники жартують: так легше насолоджуватися подорожжю і менше переживати через витрати. Іноді купуйте їжу в супермаркетах. Фрукти, йогурти, сендвічі, салати чи інші готові перекуси в магазинах зазвичай значно дешевші за страви в ресторанах. До того ж ресторанна їжа часто буває досить важкою, тому легкий перекус із супермаркету може стати хорошою альтернативою.

Влаштовуйте пікніки. Куплену в магазині їжу можна взяти із собою до парку чи на набережну – це не лише економно, а й додає подорожі особливої атмосфери.

Досліджуйте іноземні супермаркети. Багатьом туристам подобається просто гуляти продуктовими магазинами в інших країнах, порівнювати асортимент і відкривати нові продукти. Особливо цікавими часто бувають відділи з фруктами, овочами або локальними снеками.

Пробуйте незвичні смаки. У різних країнах можна знайти чіпси, солодощі чи напої з дуже незвичними смаками, яких немає вдома.

Купуйте сувеніри в продуктових магазинах. Часто там можна знайти цікаві локальні продукти – шоколад, солодощі чи снеки – у гарній упаковці. Вони зазвичай дешевші, ніж у туристичних крамницях, але при цьому стають оригінальним подарунком для друзів і родини. Які ще поради варто знати мандрівникам? Як подорожувати закордоном, якщо не знаєте англійської? Наприклад, ви можете шукати у соцмережах групи "Українці в (будь-яка країна або місто)". Через повномасштабне вторгнення багато українців опинилися в різних країнах світу, тому земляків можна знайти всюди. У таких групах люди підкажуть корисну інформацію.

Або ж, як легко мандрувати автобусним туром. Мандрівники радять брати з собою капці, плед і подушку для комфорту, а також книжки, серіали та смаколики для розваги в автобусному турі.

