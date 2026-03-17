На платформе тредс под одним из сообщений alya.diverse.travel, а также платформе Reddit, туристы поделились собственными лайфхаками, которые могут пригодиться перед путешествием. Среди советов: как сэкономить деньги, избежать проблем с билетами и даже найти бесплатный туалет в незнакомом городе.
Смотрите также Таиланд без прикрас: эксперт назвал места, которые стоит посетить, и курорты, которых лучше избегать
Какие советы стоит знать туристам перед путешествием?
- Покупайте авиабилеты напрямую у авиакомпании. Искать удобно на агрегаторах, но оформлять покупку лучше непосредственно у перевозчика – так легче решать проблемы с переносом или отменой рейсов.
- Сохраняйте копии всех бронирований. Отправьте их себе на электронную почту, в "Сохраненные" в мессенджере или в облачное хранилище. Это поможет, если телефон будет выключен или доступ к нему будет потерян.
Сохраняйте копии всех бронирований
- Проверяйте цены с разных устройств. Некоторые пользователи советуют смотреть стоимость отелей и билетов и с телефона, и с компьютера – иногда она может отличаться.
- Скачайте приложение с общественными уборными. Например, Toilet Finder или Flush – они показывают ближайшие туалеты в разных городах мира.
- Выбирайте билеты и отели с возможностью возврата средств. В непредвиденных ситуациях это может спасти бюджет.
- Имейте при себе распечатанные билеты. Интернет может исчезнуть, а телефон – разрядиться, поэтому бумажная копия иногда очень выручает.
- Не перегружайте чемодан. Если во время путешествия накопилось много покупок, иногда дешевле отправить их по почте, чем доплачивать за багаж в лоукостерах.
- Проверяйте скидки для студентов или молодежи. Во многих музеях и на транспорте действуют специальные тарифы для посетителей до 25 лет.
- Пользуйтесь страховкой. Она может помочь компенсировать расходы, если рейс задержат или придется покупать новый билет.
- Не пересчитывайте все расходы в гривны. Некоторые путешественники шутят: так легче наслаждаться путешествием и меньше переживать из-за расходов.
Смотрите также Семейные отпуска без стресса: топ лучших направлений для путешествий с детьми
- Иногда покупайте еду в супермаркетах. Фрукты, йогурты, сэндвичи, салаты или другие готовые перекусы в магазинах обычно значительно дешевле блюд в ресторанах. К тому же ресторанная еда часто бывает достаточно тяжелой, поэтому легкий перекус из супермаркета может стать хорошей альтернативой.
- Устраивайте пикники. Купленную в магазине еду можно взять с собой в парк или на набережную – это не только экономно, но и добавляет путешествию особой атмосферы.
- Исследуйте иностранные супермаркеты. Многим туристам нравится просто гулять продуктовыми магазинами в других странах, сравнивать ассортимент и открывать новые продукты. Особенно интересными часто бывают отделы с фруктами, овощами или локальными снеками.
- Пробуйте непривычные вкусы. В разных странах можно найти чипсы, сладости или напитки с очень необычными вкусами, которых нет дома.
- Покупайте сувениры в продуктовых магазинах. Часто там можно найти интересные локальные продукты – шоколад, сладости или снеки – в хорошей упаковке. Они обычно дешевле, чем в туристических магазинах, но при этом становятся оригинальным подарком для друзей и семьи.
Какие еще советы стоит знать путешественникам?
Как путешествовать заграницей, если не знаете английского? Например, вы можете искать в соцсетях группы "Украинцы в (любая страна или город)". Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в разных странах мира, поэтому земляков можно найти везде. В таких группах люди подскажут полезную информацию.
Или же, как легко путешествовать автобусным туром. Путешественники советуют брать с собой тапочки, плед и подушку для комфорта, а также книги, сериалы и вкусности для развлечения в автобусном туре.