На платформе тредс под одним из сообщений alya.diverse.travel, а также платформе Reddit, туристы поделились собственными лайфхаками, которые могут пригодиться перед путешествием. Среди советов: как сэкономить деньги, избежать проблем с билетами и даже найти бесплатный туалет в незнакомом городе.

Какие советы стоит знать туристам перед путешествием?

Покупайте авиабилеты напрямую у авиакомпании. Искать удобно на агрегаторах, но оформлять покупку лучше непосредственно у перевозчика – так легче решать проблемы с переносом или отменой рейсов.

Сохраняйте копии всех бронирований. Отправьте их себе на электронную почту, в "Сохраненные" в мессенджере или в облачное хранилище. Это поможет, если телефон будет выключен или доступ к нему будет потерян.

Сохраняйте копии всех бронирований/фото Canva

Проверяйте цены с разных устройств. Некоторые пользователи советуют смотреть стоимость отелей и билетов и с телефона, и с компьютера – иногда она может отличаться.

Скачайте приложение с общественными уборными. Например, Toilet Finder или Flush – они показывают ближайшие туалеты в разных городах мира.

Выбирайте билеты и отели с возможностью возврата средств. В непредвиденных ситуациях это может спасти бюджет.

Имейте при себе распечатанные билеты. Интернет может исчезнуть, а телефон – разрядиться, поэтому бумажная копия иногда очень выручает.

Не перегружайте чемодан. Если во время путешествия накопилось много покупок, иногда дешевле отправить их по почте, чем доплачивать за багаж в лоукостерах.

Проверяйте скидки для студентов или молодежи. Во многих музеях и на транспорте действуют специальные тарифы для посетителей до 25 лет.

Пользуйтесь страховкой. Она может помочь компенсировать расходы, если рейс задержат или придется покупать новый билет.

Не пересчитывайте все расходы в гривны. Некоторые путешественники шутят: так легче наслаждаться путешествием и меньше переживать из-за расходов.

Иногда покупайте еду в супермаркетах. Фрукты, йогурты, сэндвичи, салаты или другие готовые перекусы в магазинах обычно значительно дешевле блюд в ресторанах. К тому же ресторанная еда часто бывает достаточно тяжелой, поэтому легкий перекус из супермаркета может стать хорошей альтернативой.

Устраивайте пикники. Купленную в магазине еду можно взять с собой в парк или на набережную – это не только экономно, но и добавляет путешествию особой атмосферы.

Исследуйте иностранные супермаркеты. Многим туристам нравится просто гулять продуктовыми магазинами в других странах, сравнивать ассортимент и открывать новые продукты. Особенно интересными часто бывают отделы с фруктами, овощами или локальными снеками.

Пробуйте непривычные вкусы. В разных странах можно найти чипсы, сладости или напитки с очень необычными вкусами, которых нет дома.

Покупайте сувениры в продуктовых магазинах. Часто там можно найти интересные локальные продукты – шоколад, сладости или снеки – в хорошей упаковке. Они обычно дешевле, чем в туристических магазинах, но при этом становятся оригинальным подарком для друзей и семьи.

Какие еще советы стоит знать путешественникам?