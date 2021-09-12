На популярні гірськолижні курорти Болгарії та Словаччини: SkyUp анонсувала зимові рейси

Доки поціновувачі літнього відпочинку продовжують приймати сонячні ванни у теплих краях, шанувальники активного проведення часу у засніжених горах планують зимові вікенди. Саме для таких туристів український лоукостер SkyUp Airlines анонсував нові польоти.

Авіакомпанія відкрила продаж квитків на зимові рейси до популярних гірськолижних курортів Словаччини та Болгарії. Йдеться про Татри та Вітоші.

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Літаки лоукостера літатимуть з Києва в Попрад з 26-го числа. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щочетверга і неділі.

За маршрутом Київ – Софія SkyUp полетить з 29 грудня. Спершу рейси здійснюватимуться у вівторок та середу, після додадуть рейс щочетверга.

В пресслужбі нагадали, що ці рейси доповнюють зимову програму SkyUp – ще доступні рейси до Зальцбурга в австрійських Альпах.

Ціни авіаквитків

Детальніше про актуальний режим в'їзду та транзиту до конкретної країни – читайте на інтерактивній онлайн-мапі консульської служби МЗС України.

Квитки до Попраду можна забронювати від 25 євро (774 гривні) в один бік та від 51 євро (1 571 гривня) в обидва.

Рейси до Софії – від 39 євро (1 228 гривень) в один бік та від 76 євро (2 366 гривень) туди-назад.

Базовий тариф Basic передбачає лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів, а також онлайн-реєстрацію за 48 годин до вильоту.

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