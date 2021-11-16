Понад 40 напрямків з України: airBaltic анонсувала "чорний" розпродаж – квитки від 25 євро

Латвійська авіакомпанія airBaltic, що отримала 5-зірковий рейтинг безпеки COVID-19 від Skytrax, анонсувала розпродаж квитків до Чорної п'ятниці. Вартість з українських міст від 25 євро в один бік та від 49 євро в обидва.

Бронювати квитки потрібно на сторінці розпродажу airBaltic, або на пошуковиках типу kiwi.com, avia.lowcost.ua чи skyskanner.com.ua.

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airBaltic анонсувала розпродаж до Чорної п'ятниці

Авіаперевізник пропонує понад 40 напрямків з Києва, Одеси та Львова.

З усіма акційними напрямками можна ознайомитись за посиланням.

Вартість квитків розпочинається від 25 євро в один бік та від 49 євро в обидва.

Найдешевший тариф передбачає перевезення двох одиниць ручної поклажі: 55x40x20 сантиметрів та 30x40x10 сантиметрів загальною вагою до 8 кілограмів.

Розпродаж триватимета поширюється на подорожі з 1 грудня 2021 до 31 травня 2022 року.

Нагадаємо, авіакомпанія airBaltic виконує прямі рейси з Києва до Вільнюса та Риги, а також з Одеси та Львова до Риги, звідки пропонує зручні стикування з цікавими напрямками у Балтійські чи Скандинавські країни.

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