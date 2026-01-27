Українка Олеся опублікувала у своєму тіктоці @levcch відео про мандрівку в Назаре. Вона зазначила, що не могла оминути це місце, бо саме тут можна відчути справжню силу Атлантики.

Що українка розповіла про мандрівку в Назаре?

Олеся добиралася у Назаре з Лісабону і це було досить просто. Дівчина заздалегідь забронювала квитки на FlixBus в обидва боки – дорога в одну сторону коштувала 300 гривень. Автобус їде з вокзалу Oriente, що розташований поруч з однойменною станцією метро. Час у дорозі займає 1,5 – 2 години.

Де розташоване містечко Назаре: карта

Сезон найбільших хвиль у Назаре – це зима. У цей період поширені й раптові дощі, а тому варто брати з собою парасольку або дощовик. Мандрівниця не взяла нічого, тож мусила купувати парасолю у місцевій крамниці. Аби сильно не змокнути, Олеся забігла в кав'ярню біля пляжу. Важливий нюанс – розрахуватися можна було лише готівкою. Якщо плануєте мандрівку у Назаре, то краще подбайте про те, щоб мати трохи готівки у гаманці.

Головна оглядова точка у місті – маяк Назаре. Піднятися на нього можна фунікулером – квиток коштує 2,5 євро. Після того треба ще 10 хвилин пройтися пішки за вказівниками, спостерігаючи за неймовірними видами. Вже на самому оглядовому майданчику дівчина не могла відвести погляд від краси і могутності природи.

Солоне повітря, хвилі, поодинокі серфери і зачаровані цим дійством люди,

– поділилася враженням дівчина.

Вона залишилася на кілька годин, щоб помилуватися видом, а потім знову пішла гуляти набережною.

Українка розповіла про мандрівку в Назаре: відео

Зверніть увагу! На сайті Nazare Waves можна подивитися прогноз щодо розміру хвиль на найближчі дні. Наприклад, на 27 – 31 січня прогнозують гігантські хвилі. При чому найпотужніші будуть 28 січня. До слова, такі сильні хвилі є у Назаре через унікальний підводний каньйон Назаре, який має довжину 230 кілометрів і глибину 5 кілометрів. Ця глибока ущелина діє як труба, яка спрямовує енергію океану.

Неймовірні хвилі у Назаре: відео

