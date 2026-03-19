Рейтинг "50 найкращих пляжів світу" кожного року визначає найвражаючі узбережжя планети, пише Travel + Leusure. У першій десятці в добірці пляжів опинився Кала-Маріолу на острові Сардинія, що в Італії.

Читайте також Майже без туристів: які 5 островів Європи варто відвідати справжнім любителям спокою та природи

Як виглядає один з найкрасивіших пляжів?

Пляж часто називають справжньою перлиною затоки Орозей, оскільки він вирізняється неймовірними пейзажами. Чиста блакитна вода, світла галька та вапнякові скелі створюють дивовижний краєвид, а тиша й відчуття віддаленості додають особливої атмосфери.

Спокійне море ідеально підходить для купання та снорклінгу, а навколишня природа лише підсилює враження.тКала-Маріолу користується великою популярністю серед місцевих і туристів. Проте кількість відвідувачів на цій локації обмежують задля того, щоб зберегти природний баланс і комфорт.

Дістатися до пляжу можна на човні. Для тих, хто хоче сюди потрапити самостійно – місце треба забронювати, а для тих, хто користуватиметься поромом – не обов’язково.

У теплий сезон – з травня до вересня, човни регулярно вирушають з кількох портів, зокрема Арбатакса, Кала-Гононе, Санта-Марія-Наварразе, Ла-Калетти та Орозеї.

Через віддалене розташування варто заздалегідь подбати про все необхідне – взяти з собою воду, перекуси, рушники та сонцезахисні засоби. Проте з середини червня до середини вересня на пляжі працює невеликий кіоск, де можна придбати напої, сендвічі та морозиво.

До слова, Сардинія визнана найкращим місцем для сімейного відпочинку влітку 2026 року завдяки своїм спокійним пляжам і зручностям для дітей, пише Daily Mail. Найкращий час для відвідування Сардинії – червень або вересень, коли менше туристів і нижчі ціни.

Що варто прочитати?