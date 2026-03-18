Це ідеальний час для неспішних прогулянок, знайомства з містом та відпочинку без зайвої метушні, коли можна по-справжньому насолодитися кожним місцем, пише In Journal.

У добірці для весняної подорожі представлено 5 країн, кожна з яких здатна вразити й залишити незабутні спогади.

Амстердам (Нідерланди)

Весна в Амстердамі по-особливому красива, коли місто потопає у квітах. Місто лежить на берегах річки Амстел, тож відоме не лише унікальною архітектурою, але й понад 1200 мостами. Тут можна гуляти хоч цілий день і постійно знаходити для себе щось цікаве.

В Амстердамі варто обов’язково відвідати музей Ван Гога, а також завітати на плавучий квітковий ринок Блуменмаркт. Щоб найкраще відчути місто – беріть велосипед чи неспішно роздивляйтеся красу навколо круїзом по каналах.

Флоренція (Італія)

У весняну пору Флоренція неймовірно красива. Туристам радять прогулятися садами Боболі чи Садами Роз, з яких відкривається один з найкрасивіших краєвидів на місто.

Незабутні враження можна отримати піднімаючись на площу Мікеланджело під час заходу сонця. Вид на дахи Флоренції запам’ятається надовго.

Валенсія (Іспанія)

У цьому місті можна створити ідеальний баланс між енергійними прогулянками та відпочинком. Валенсія не така метушлива, як інші іспанські мегаполіси, але багата на історичні та сучасні архітектурні пам’ятки.

Валенсія особливо славиться їжею та морем. Це батьківщина паельї, яку тут варто скуштувати в автентичному вигляді. А от широкі піщані пляжі, такі як Плайя-де-ла-Мальварроса, ідеально підходять для завершення дня заходом сонця.

Мальта

Маленький острів у серці Середземномор'я вже давно закохав у себе тисячі туристів. Столиця Валетта вражає вузькими вуличками, кам’яними фасадами, барвистими балконами та пам’ятками – собором Святого Івана та Верхніми садами Барракка. Шанувальники "Гри престолів" впізнають на Мальті одне з місць, де знімали серіал.

Ввечері мешканці й туристи Мальти навідуються в бари та клуби, які працюють до ранку й пропонують зовсім інший ритм острова.

Крит (Греція)

Хто хоче сонця й моря вже у квітні, найкращим вибором стане острів Крит у Греції. Цей острів є найбільшим, тож поєднує в собі все, що робить цю країну таку особливою – тут і бірюзове море, і мальовничі затоки, і красива природа.

Туристи можуть прогулятися старими вуличками Ілакріона, обійти вузькі кам’яні вулички Ханьї чи поїхати за рожевим пляжем на Балос чи Елафонісі.

Крит вважається гастрономічним раєм, тому тут варто спробувати місцеву баранину, гірос, мусаку з баклажанів, рибу, морепродукти та місцеве вино.

Ще однією чудовою країною для весняної подорожі може стати Португалія, пише Express. Лісабон є одним з найкращих місць для відвідування навесні. Старе місто буквально потопає в квітах, а лагідне сонце допоможе здійснювати прогулянки від ранку до вечора. Також для квітневого відпочинку підходить Сицилія, оскільки острів ще не кишить великими натовпами людей.

