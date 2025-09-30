Ця незвичайна характеристика зробила Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура визначною туристичною принадою в регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про пляж, де замість піску попкорн?

Відвідувачі пляжів Канарських островів стикаються з дивовижним природним явищем: невеликими, схожими на самородки утвореннями, що вкривають берегову лінію. Ці характерні піщинки з вапняних водоростей і білого піску, формувалися під водою протягом тисяч років. Поєднання океанських хвиль і сонячного світла призвело до того, що вони набули бульбоподібного вигляду.

Природне явище, спричинене часом і ерозією, створило унікальний горбистий пісок, який надзвичайно схожий на той, що можна знайти за прилавком із закусками в кінотеатрі,

– йдеться у повідоиленні.

Окрім вапняних водоростей, ці піщинки перемежовуються з чорним піском і вулканічними породами, що додає різноманітності геологічному складу, яким славляться Канарські острови.

Який вигляд має пляж: дивіться відео

Пляж розташований недалеко від міста Корралехо в муніципалітеті Ла-Оліва, а інші пляжі вздовж того ж узбережжя Канарських островів також мають такий самий пісок.

А цей пляж привертає увагу користувачів соціальних мереж, зокрема TikTok, де його вигляд став вірусною сенсацією. Однак, попри його візуальну привабливість, потенційних відвідувачів попереджають, що бурхливі води Атлантичного океану можуть становити небезпеку для купання.

Дивіться на пляж з попкорном: відео

Водночас пляж "Попкорн" залишається недоторканим – тут немає шезлонгів для відвідувачів. Натомість це природне диво запрошує гостей оцінити його красу пішки або на велосипеді.

