Хочете більше деталей цієї унікальної локації? Залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку гіда Guideromeua.

Дивіться також У 47 разів більший за Ватикан: вирушайте до цього мальовничого заповідника вже на вихідних

Чим особлива площа Навона у Римі?

П'яцца Навона – це одна з найвражаючих барокових площ Риму, побудована на місці стадіону імператора Доміціана, який з'явився в 86 році нашої ери. Це був великий спортивний об'єкт для змагань з легкої атлетики, боротьби та кінних перегонів.

Як виглядає форма площі Навона у Римі / фото Вікіпедії

Його форма збереглася й у сучасній площі, саме тому вона така подовжена та овальна. Рештки стадіону досі видно під церквою Сант-Агнезе в Агоне та площею Тор-Сангінья. Назва площі походить від латинського Agones "Ігри".

Упродовж століть Навона була центром розваг, фестивалів і народних свят. У 17 – 19 століттях площу навіть частково затоплювали влітку, щоб римляни могли освіжитися в спеку.

Церква Сант-Агнезе в Агоне / фото Classictic

Архітектурну домінанту становить церква Сант-Агнезе в Агоне – це справжній бароковий шедевр Борроміні, поруч із якою розташований Палац Памфілі та церква Богоматері Святого Серця.

Дивіться також Тут досі зберігаються кістки ченців: які таємниці приховує Лядовський монастир над Дністром

Як пише Turismo Roma, площу прикрашають три фонтани: Фонтан Мавра, Фонтан Нептуна та головний Фонтан чотирьох річок Берніні, який символізує чотири частини світу: Дунай (Європа), Ганг (Азія), Ніл (Африка) та Ріо-де-ла-Плата (Америка). Обеліск, що підноситься над композицією, завершує бронзовий голуб із оливковою гілкою – це знак миру й герб папської родини.

Де розташована площа Навона у Римі?

Вона розташована в районі Паріоне, неподалік від Пантеону та римських площ Кампо-де-Фьорі і Пьяцца-ді-Сант'Ігнаціо.

Що відвідати у Римі?